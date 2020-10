Česká scéna reaguje na fenomenálního bojovníka a jeho šokující konec

Jak vidí čeští zápasníci a trenéři Nurmagomedova a jeho kariéru? Je nejlepším bojovníkem v historii? A učinil správné rozhodnutí, když hodil rukavice na podlahu? „Zanechal nesmazatelnou stopu." „Gaethjeho porazil rozdílem třídy." „Na sto procent se zapsal nesmazatelně do historie MMA."

Michal Hamršmíd, promotér GCF, předseda ČSMMA

Tohle je těžké říct, každá doba, každá váhová kategorie má svého "nejlepšího bojovníka všech dob," ale Chabib určitě v MMA zanechal nesmazatelnou stopu a nyní by se nejspíše dalo říct, i díky tomu, že odchází ve své kariéře neporažen a s velkým ohledem na to, jak svých vítězství, vesměs dominantních, dosáhnul, že je to on, kdo je nejlepší bojovník MMA všech dob. Za mě to však ale pořád jsou Fedor Emelianenko a Georges St-Pierre. Určitě by mohl zápasit i dál, ale má svoje důvody k ukončení, které každý chápeme a před jeho kariérou je potřeba smeknout.

Václav Mikulášek, zápasník

Chabiba vnímám jako mentálně nejsilnějšího zápasníka. Určitě to je jeden nejlepších zápasníků, který kdy kráčel UFC, pokud bych ho měl s někým porovnat, tak bych řekl jméno Georges St-Pierre. Nurmagomedov je anomálie, která se objeví jednou za deset let. Nepotkal zápasníka, který by mu způsobil větší problém. Jestli měl odejít, nevím. Určitě bych ho chtěl vidět ještě zápasit, ale je to jeho rozhodnutí a bylo férové. Všem ukázal, že je nerozbitelný a nikdo ho neporazí. On už si v lehké váze nemá co dokazovat. Možná v jiné, ale teď je to takto. Respektuji jeho rozhodnutí, a to by měli vlastně všichni, on toho dokázal ve sportu strašně moc. Navždy bude legendou.

Patrik Kincl, zápasník

Neřekl bych, že by musel odcházet. Má skvělou formu a zvládl by určitě ještě hodně zápasů, ale jeho důvody samozřejmě chápu. Justina Gaethjeho porazil rozdílem třídy, a to měla být pro něho z mého pohledu velká zkouška, takže ano, podle mě je momentálně nejúspěšnějším zápasníkem v historii MMA.

Martin Karaivanov, trenér Jetsaam gymu

Chabib odešel z osobních a rodinných důvodů. Určitě je jednou z dominantních postav UFC, ve své váhové kategorii neměl konkurenci a pokud by neodešel jeho otec, určitě by zápasil dál. Stejně jak se vyvíjí MMA, má i každé období své nejlepší zápasníky. Proto si nemyslím, že by byl největší v historii MMA, ale určitě patří k jedněm z nejlepších. Na sto procent se zapsal nesmazatelně do historie MMA.

Daniel Barták, trenér Penta gymu

Vnímám ho jako fenomenálního zápasníka, který si za každých okolností dokázal prosadit svůj styl. Měl vytříbenou techniku. Hlavně jeho wrestling a kontrola na zemi byla neskutečná. Určitě patří mezi úplnou špičku UFC historie, ale jestli je úplně ten nejlepší, bych si nedovolil tvrdit. To by nebylo spravedlivé k Andersonu Silvovi, Demetriousovi Johnsonovi, Jonu Jonesovi a dalším. Někteří dokázali ovládnout i více váhových divizí. Podle mě konec v hlavě měl po odchodu otce. Popravdě, říkal jsem si, že na to asi dojde. Notabene jeho mise je splněna. Na dohled není nikdo, kdo by se mu mohl postavit a měl aspoň nějakou šanci.

Jan Malach, zápasník

Po posledním výkonu ho určitě vnímám jako jednoho z nejlepších zápasníků v historii. Gaethje byl extrémně nebezpečný soupeř a poradil si s ním výborně. Ten tlak ze začátku byl enormní a když ve 2. kole Gaethjeho hodil, tak hned po několika vteřinách na zemi byla jeho dominance jistá určitě každému. To, zda je nejlepším v historii, nevím, protože to hodnotím i trochu subjektivně podle atraktivity a podle stylu zápaseni, v čemž mi je třeba Jon Jones bližší. Co se však týče jeho odchodu do důchodu, tak to si myslím, že je jedna z jeho největších "výher". Málokdo umí skončit na vrcholu, pořád to zápasníci zkoušejí dál a dál, dokud nepadnou. Musí být neskutečně náročné vědět, že jste na vrcholu fyzických sil, ale kvůli rozumu a slibu ukončit karieru. Tímto si u mě získal velký respekt.

Michal Hořejší, první Čech v Bellatoru

Chabib je určitě jeden z nejúspěšnějších MMA zápasníků. Škoda, že byl tak dlouho mimo UFC, nemohl se porovnat s UFC zápasníky, kteří jsou nyní považovaní za legendy této organizace, například GSP. Vhledem k jeho věku by určitě ještě zápasit mohl, na druhou stranu odejít na vrcholu umí málokdo.