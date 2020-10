Přijde po týdnu další velké loučení v UFC?

Legenda jde do boje. Zápasník MMA Anderson Silva má 45 let a má za sebou 45 MMA bitev. O víkendu v Las Vegas přidá další na UFC Fight Night 181. Bude poslední, jde o rozlučku s aktivní kariérou? Budoucnost se zdá zamotaná, muž s přezdívkou The Spider nechce před zápasem s Uriah Hallem mluvit o důchodu.