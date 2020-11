Zaskočená nestyda! Sexy hvězdičce nabízeli za žhavé snímky peníze, co udělala?

Je krásná a moc dobře to ví. Však také fanouškům ukazuje na sociálních sítích svoji sexy postavu každou chvíli. Jednou letí do světa snímky od bazénu v odvážně střižených bikinách, podruhé pro změnu udělá v plavkách stojku. A fanoušci jsou ve varu. Americká bojovnice Paige VanZantová má pro strach uděláno, jenže když přišli někteří z fanoušků s nabídkou, aby jim poslala odhalené fotky výměnou za finanční odměnu, byla v pořádném šoku. Sympatická bojovnice stále čeká na svou premiéru v boxu bez rukavic, teď se svěřila fanouškům, jak si poradila se zapeklitým problémem.

Leckdo by možná čekal, že nad požadavkem fandů mávne rukou. A co když neodolá snadnému výdělku a pošle příznivcům fotky, kde ukazuje víc, než je na sociálních sítích možné? Během první vlny pandemie koronaviru to Paige rozjela a na Instagramu zveřejnila sérii fotek v rouše Evině. Nejcitlivější partie ale dokázala skrýt za nějaký předmět. Takže fantazie fanoušků jela na plné pecky a všichni se bavili. Jenže když teď vyzvala se svým manželem fanoušky, aby se ptali dle libosti, lidé vyzvídali, zda si nezřídí účet u OnlyFans, tedy na serveru, kde se za odhalené fotky platí.

„Otázek přišly dvě stovky a asi dvacet z nich mířilo na to, proč si neudělám účet na OnlyFans," prozradila sympatická bojovnice, která má po konci v UFC kontrakt s Bare Knuckle Fighting Championship. „Odpověděla jsem jim tak, že si nic podobného nebude. Že nikoho, kdo takový účet má, neodsuzuji, ale já do podobných věcí nepůjdu," napsala s tím, že pokud jí někdo z příznivců chce finanční obnos věnovat, není proti.

Ke svému překvapení zjistila, že pár příznivců opravdu poslalo peníze a možná čekalo, zda se dočkají zpětné vazby a bojovnice jim na oplátku pošle nějaké žhavé foto. „Bylo jich maximálně deset, ale nikomu jsem nic neposlala," vyhlásila s jasným vzkazem celému světu. „Omlouvám se za zmatek a hlavně těm, kdo mi poslal peníze v naději, že dostanou akty nebo něco podobného. Ale já prostě nebudu dělat takové věci," dodala, že zůstane pouze u snímků, které sama dá na sociální sítě.

Jedním dechem všechny uklidnila, že si peníze od fanoušků nenechala, ale darovala je charitě na Floridě. „Připadalo by mi divné, kdybych si je nechala. Už mi ale prosím žádné peníze neposílejte," vyzvala a nemohlo být pochyb, že to myslí vážně.

VanZantová nedávno pózovala u bazénu v červených bikinách a jejich 2,7 milionu sledovatelů na Instagramu bylo ve varu. První zápas v boxu bez rukavic byl odložen až na únor příštího roku.