ME v judu se v Praze uskuteční, ujistil předseda svazu Dolejš

Mistrovství Evropy v judu se v Praze od 19. do 21. listopadu uskuteční. V České televizi o tom ujistil předseda svazu Jiří Dolejš, podle nějž přišlo potvrzení za minutu dvanáct. Vláda v pondělí schválila výjimky pro profesionální sport, který za přísných hygienických podmínek může znovu začít fungovat.

Judista Lukáš Krpálek bude hlavní hvězdou ME

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička se v této souvislosti nechal slyšet, že vrcholná judistická akce podobně jako jiné mezinárodní podniky dostane výjimku. "Bylo to opravdu s chlupem, já bych řekl za minutu dvanáct. Držme si palce, aby to dobře dopadlo," komentoval předpokládané udělení výjimky Dolejš.

Kontinentální šampionát bude bez diváků a bude fungovat za podmínek vycházejících z manuálu Mezinárodní federace juda (IJF), které se osvědčily při nedávném grandslamu v Budapešti. "Tam se zúčastnilo 400 závodníků a všechno proběhlo v naprostém pořádku. Je vidět, že judo to umí zorganizovat, umí se připravit i v těchto těžkých podmínkách," řekl Dolejš.

Zásadní je, že do české metropole mají přicestovat jen zdraví závodníci, členové realizačních týmů i doprovod. Každý účastník musí absolvovat dva PCR testy na koronavirus doma a další bezprostředně po příletu. Pak se uzavře do bubliny, jak to na vrcholných sportovních podnicích v této pandemické době bývá.

"Já tomu říkám, že je to vězení. Mohou se pohybovat buď v hotelu, dopravním prostředkem, který jim určíme, nebo v hale. Jakýkoliv pohyb mimo tyto prostory je naprosto vyloučen," poznamenal Dolejš.

Negativní ekonomický dopad

Zvýšené náklady na hygienická opatření a výpadek příjmů od fanoušků a částečně i od sponzorů budou znamenat negativní ekonomický dopad pro pořadatele. "Uvidíme, jak to všechno dopadne," řekl Dolejš.

Šampionát se měl původně uskutečnit na začátku května, ale pak se kvůli koronaviru i úpravě kalendářů postupně třikrát posouval až na závěr listopadu. Hlavní hvězdou bude olympijský šampion a mistr světa Lukáš Krpálek, který se po prodělání covidu-19 společně s dalšími reprezentanty chystá na soustředění do Turecka.

Závěrečná příprava před šampionátem bude na Folimance, protože se vnitřní sportoviště zpřístupnila i pro trénink.