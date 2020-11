Exhibice jsou populární. Nemusí jít o vrcholný výkon, je méně stresu a pokud jste hvězda, dostanete výborně zaplaceno. Ví to i neporažený boxer Floyd Mayweather, který má přezdívku Money. Na rok 2021 oznámil zápas v Tokiu. Podobnou cestu absolvoval před dvěma roky. Tenshin Nasukawa nevydržel na Silvestra 2018 ani jedno kolo. Po dvou minutách šel k zemi a Američan vydělal 200 milionů korun. Co přijde nyní?

Zatím je veřejná informace, že v Tokiu půjde o exhibiční duel, za který Mayweather určitě zinkasuje pořádnou výplatu.

Mayweather vyhrál v kariéře padesát zápasů, z toho bylo sedmadvacet K.O. Ani jednou neprohrál. Poslední jubilejní si připsal v roce 2017, když porazil zápasníka MMA Conora McGregora, zde šlo o ještě větší finance.

Američan je ve třiačtyřiceti letech ve sportovním důchodu, ale občas kývne a vydělá si. Během své třpytivé kariéry vyhrál 15 světových titulů. Už v červenci se objevily informace o duelu na Dálném východě. Kvůli koronavirusu rok 2020 nedopadl, teď se má stát realitou Japonsko roku 2021.

„Chci poděkovat svým japonským partnerům z Trust Line a lidem v Japonsku za to, že mě nadále podporovali v čemkoli, co dělám. Těším se, až se v roce 2021 vrátím a udělám to ještě větší," napsal Mayweather před pěti dny na instagram.

Před pár hodinami se příběh posunul. Server talksport.com napsal, že Američan se vrátí do ringu 28. února v Tokiu. Více podrobností zatím není známo, ani jméno soupeře.

„Japonsko je jednou z nejúžasnějších zemí na světě. Tokio je také nádherné město. Chci pobavit Japonce. Hodně trénuji, jako obvykle. Chci být připravený a bavit lidi. Když jsem se naposledy představil v Japonsku, moc jsem netrénoval, tentokrát se chci dobře připravit," řekl neporažený boxer k akci MEGA 2021 v Tokio Dome.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>