Pár levých háků a na boxera Furyho spadl strop

Opravdu má takovou sílu? Nebo se vše sešlo a na boxera Tysona Furyho spadl strop náhodou? To je nyní otázka, kterou poslední hodiny řeší fanoušci. Dvaatřicetiletý Brit má přes dva metry a váží okolo 115 kilo, ale že by tohle dokázal? Při tréninku bušil do pytle, ten ale nevydržel ukotven ve stropu a přišlo překvapení.