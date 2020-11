Cesta mladičké české šampionky? V patnácti z domu a s kosovským drilem

Odmala si šla za svým. Když si v Českých Budějovicích a Kaplici, kde s judem začínala, její vrstevníci postupně nacházeli jiné koníčky, Renata Zachová měnit nechtěla. Naopak se toužila co nejvíc zlepšovat. „A trenér Jirka Štěpán mi nabídl, že k němu můžu přejít do Olomouce a tam trénovat dvakrát denně,“ vypráví.

Bylo jí teprve patnáct let a přesunula se takřka na druhý konec republiky. O pět let později se dočkala zatím největší odměny za své odhodlání, když se v chorvatské Poreči stala juniorskou mistryní Evropy. V pátek se v kategorii do 63 kilogramů představí v Praze i mezi dospělými a její lednový bronz z Grand Prix v Tel Avivu naznačuje, že bez šance rozhodně být nemusí…

Ještě před pár lety byla česká seniorská reprezentace čistě mužským společenstvím, ženský tým neexistoval. Dnes? Vedle Zachové získala minulý týden bronz na ME do 23 let i Věra Zemanová.

„A mezi dorostenkami máme šikovné holky, ženské judo jde u nás nahoru,“ s radostí hlásí Zachová. Evropský titul mezi juniory přitom z Čechů získal před ní naposledy Lukáš Krpálek, před dvanácti lety. „Je pro mě velkou inspirací, už jen svojí skromností. Jeho zlato v Riu bylo neuvěřitelným zážitkem,“ vypráví Zachová.

Zatímco Krpálek svoje umění na žíněnce nejčastěji zdokonaluje v japonské kolébce juda, Zachová se svým koučem ladí techniku v méně tradiční sportovní destinaci – v Kosovu.

„Jejich judo je specifické úchopem svrchu, ten mají nejlepší na světě, snažím se na něm pracovat,“ vypráví. „A lidé jsou tam přátelští, i když třeba nemají tak dobré podmínky pro život, ve všem se nám snaží vyjít vstříc,“ oceňuje Zachová, které odklad her v Tokiu zvýšil naději i na vysněný olympijský start.

„Šance je, i proto chci v Praze skončit co nejvýš. Určitě bych ráda medaili, ale každý vyhraný zápas bude úspěchem,“ má jasno.