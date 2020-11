Požár zničil všechno! Neuvěřitelná podpora, lidi jsou moc hodní, děkuje bývalý reprezentant

Jak jste se dozvěděl o požáru?

Volali mi kluci z hospody pod námi. Ti to zachránili. Říkali mi, že jde od nás hrozný dým, tekla tam voda, takže jsem se sebral a jel do gymu. Když jsem otevřel dveře, ven šel hrozný dým, tak jsem zavolal hasiče, ti mi řekli, ať dovnitř nechodím, že bych se udusil.

Co vše shořelo?

Škody nedokážu odhadnout, shořela celá boxerna, vzadu v posilovně je vše očouzené, tam jsem měl třeba své pásy, věci, tohle jsme zachránili. Jde o velké škody, myslím si, že to bude v milionech.

Byli jste pojištěni?

Nebyli. Před měsícem jsme Kutil Gym převedli. Byl na moje jméno, na fyzickou osobu a my to převedli na spolek. Měli jsme rozjednané pojistky, ale jak byla korona, lidi se přestali stýkat, zalezli jsme domů, byli jsme i nemocní, takže z tohoto důvodu jsme nebyli pojištění.

Co bude nyní?

Musíme počkat na uzavření případu, pak vše zrekonstruujeme, dáme to dohromady, chceme dál pokračovat. Chceme zůstat tady. My to vybojujeme.

Na sociálních sítích se zvedla vlna solidarity, překvapilo vás to?

Podpora byla neuvěřitelná, překvapilo mě, kolik hrozně moc hodných lidí je. Bylo pár špatných reakcí, když si lidi mysleli, že jsme udělali pojistný podvod, ale to je nesmysl. Lidi jsou hodní, posílali nám peníze, chtějí pomáhat fyzicky, chtějí nám dát hmotné věci. Několikrát jsem i brečel.