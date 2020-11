Z pětice českých judistů dnes na ME vyhrál jen Pochop

Dvacetiletá Zachová ve váze do 63 kg nestačila na Dánku Laerke Olsenovou, juniorskou vicemistryni světa z roku 2018. Česká judistka nedokázala dostatečně převzít aktivitu. "Celý zápas jsem nedělala to, co jsem si přála. Chytla jsem jenom tu její ruku a vlastně ne vždycky. Když už jsem ji chytla, tak jsem jen stála a čekala," řekla v nahrávce pro média.

Rozhodující okamžik, kdy soupeřčinu ruku nedržela, přišel krátce před koncem. Olsenová zaútočila, získala wazari a Zachové šest sekund na zvrat nestačilo. "Ona šla do toho jednostranného a já jsem v tu chvíli tak nějak ztuhla. Nedokázala jsem nic udělat. Prostě jsem zamrzla. Měla jsem od ní chodit dál a to jsem neudělala," posteskla si.

Zleva Petru Pelivan z Moldávie a Daniel Pochop z ČR.

Vít Šimánek, ČTK

Pochop, který byl na juniorském ME pátý, svůj první zápas otočil 23 sekund před koncem. Petrua Pelivana z Moldavska, s nímž prohrával na wazari, hodil na ipon. Před branami čtvrtfinále ho ale zastavil Tohar Butbul z Izraele, který minutu a půl před koncem zvítězil na ipon.

Rychlý konec vzalo účinkování na seniorském ME pro osmnáctiletého Adama Kopeckého, který v kategorii do 81 kg nedokázal vzdorovat vicemistru Evropy z roku 2018 Samimu Chouchimu. O devět let starší Belgičan bodoval hned ve druhé minutě a ještě před jejím koncem udržel Kopeckého na zemi a zvítězil před časovým limitem. "Měl silný levý úchop, nedokázal jsem si s tím úplně poradit a doplatil jsem na to," hodnotil loňský mistr světa v kategorii kadetů svou premiéru na ME dospělých.

Mnohem delší vstupní zápas absolvoval v téže kategorii zkušený Jaromír Musil, ale rovněž vypadl. Souboj s Muradem Fatijevem z Ázerbájdžánu dotáhl do prodloužení, ale do něj vstupoval se dvěma tresty. V nastaveném čase získal dvě žluté karty i jeho soupeř, jenže Musil byl v koncovce pasivnější a po třech minutách a dvanácti sekundách "zlatého skóre" dostal třetí trest znamenající konec zápasu. Bojoval s úbytkem sil. "Už jsem měl kamenný nohy, trenéra jsem pořádně neslyšel. Takže to bylo takový plácání a vlastně pořádně nevím, jak ten golden probíhal," uvedl.

Jakub Ječmínek (nahoře) z ČR a Tommy Macias ze Švédska.

Vít Šimánek, ČTK

Jakub Ječmínek ve třiasedmdesátce nestačil na obhájce titulu Tommyho Maciase ze Švédska. Ten si v polovině zápasu připsal wazari a kontroloval duel do konce.

Finálový program bez české účasti začne v 16:00. V sobotu se do akce dostanou zbývající čtyři domácí judisté včetně olympijského šampiona Lukáše Krpálka.