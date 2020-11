Boxerka Tóthová postoupila do finále juniorského ME

Česká reprezentantka Claudie Tóthová porazila v semifinále juniorského mistrovství Evropy v boxu v Černé Hoře Katerynu Bodnarčukovou z Ukrajiny a zajistila si postup do nedělního finále. V boji o zlatou medaili ve váhové kategorii do 54 kg se utká s Ruskou Lianou Tarasjanovou.

Tóthová je druhou členkou české výpravy, která se v Budvě probojovala do finále. Již v pátek se to podařilo Eriku Suchému v kategorii do 64 kg.

Oba tak navázali na zatím posledního českého finalistu na juniorském kontinentálním šampionátu, kterým byl v roce 1995 Lukáš Konečný. Suchý i Tóthová mají šanci vylepšit jeho výsledek, později úspěšný profesionál totiž finálový zápas prohrál a získal stříbrnou medaili.

Češi se z Černé Hory vrátí se třemi cennými kovy, po semifinálové porážce získala v pátek bronz Veronika Zajícová v kategorii do 51 kg.