Zklamaný Krpálek: Nevím, jestli bych jinde startoval. Snad už nebudeme uvězněni

Souboj o bronz byl jasnou záležitostí Gruzínce Tušišviliho, bylo k medaili daleko?

Chtěl jsem o ni zabojovat a dát do toho vše. Bohužel se mi to nepovedlo. Přitom příprava na zápas byla dobrá, řekli jsme si, že nesmím zaspat, bohužel jsem zaspal dvakrát a udělal chyby. Celkově to ode mě nebylo optimální, moje připravenost se nedá srovnat s předchozími roky, což se projevilo na výsledku.

Co si z pražského turnaje odnesete?

Pro mě to je obrovská motivace směrem k olympiádě. Hrozně jsem si přál mít medaili z mistrovství Evropy v Praze, o to víc budu makat, aby přišla v Tokiu. Budeme doufat, že opatření pominou a budeme se moct připravovat a cestovat, jak jsme byli zvyklí. Protože bez přípravy nejdou výsledky udělat.

Tréninkových kempů jste absolvoval několik.

Bohužel tam pro mě nebylo tolik sparingu, abych se dobře připravil. Za těchto podmínek nešlo udělat nic líp. Je vidět, že když budu chtít pomýšlet na olympijskou medaili, příprava musí vypadat jinak. Bude ale záležet, jestli se ta opatření rozvolní. Snad už budeme moct jezdit po různých kempech s nejlepšími a nebudeme uvězněni doma.

Cítil jste, že vám po prodělané nemoci covid-19 rychleji ubývaly síly?

Na to se to nedá házet. Myslím, že hlavní důvod je opravdu ta příprava, která nebyla ideální. Protože, abych čtyřikrát za den upadl na wazari, to se nestává.

Šampionát se konal před prázdnými tribunami. Myslíte, že před diváky byste ze sebe dokázal vymáčknout víc?

Když závodíte doma před zaplněnou halou, tak vás to hodně nakopne. Ale těžko říct, jestli by to dneska na medaili bylo… Je pravda, že kdyby bylo mistrovství Evropy v jiné zemi, nevím, jestli bych po takové přípravě startoval.

Judista Lukáš Krpálek z ČR (vlevo) prohrál bitvu o bronz na ME s Guramem Tušišvilim z Gruzie.

Vít Šimánek, ČTK

Turnaj byl pro české judo celkově neúspěšný. Přesto věříte, že s ohledem na úspěchy v mládežnických kategoriích už by výsledky nemusely stát jen na vás?

Myslím, že to je vidět na výsledcích juniorů i závodníků do 23 let. České judo má velkou budoucnost, je tu spousta výborných kluků a holek, kteří měli šanci tu startovat na mistrovství Evropy. Bohužel se jim to nepovedlo, třeba na Renče Zachové bylo vidět, že už je lehce unavená, když měla dva týdny po svém juniorském vrcholu, to rozpoložení nebylo ideální. Ale jsem přesvědčený, že se české judo má na co těšit, já jsem moc rád, že je můžu vidět se prát a jak bojujou. Sice to tady dobře nedopadlo, ale za pár let bude české judo někde jinde.

Jak budete dostávat zklamání z hlavy?

Tím, že zase vletím do přípravy. Pár dnů si odpočinů, pak se budu chystat na další turnaje, mám zase obrovskou chuť a motivaci, aby příště medaile byla. Páté místo je taky krásné, ale já si přál doma medaili vybojovat.

Tušíte, kdy by vás mohl čekat další turnaj?

Před mistrovstvím Evropy jsme si řekli, že to probereme, až šampionát skončí. Takže teď se domluvíme na přípravě a dalších turnajích, jestli nějaké budou…