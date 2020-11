Historický zápis sestry zvládly. Navždy zůstanou první. Navíc neporažené

Žádné těžké váhy, o víkendu v Las Vegas nejvíce zářili MMA vyznavači muší váhy. A bylo se na co koukat. Ve hře byly dva titulové pásy. Chlapi to zvládli do dvou minut, ženy si daly celých pětadvacet minut. Každá bitva byla úplně jiná, přesto obě bavily. Deiveson Figueiredo porazil Alexe Pereze, když mu nasadil gilotinu. Valentina Ševčenková válčila plných pět kol, na body ale jasně porazila Jennifer Maiaovou. Oba vítězové obhájili své pásy.

„Říkejte mi pán kouzelníků. Slíbil jsem svému pánovi, že to udělám, řekl jsem jim, že se to stane, takže jsem na to trénoval a přesně to se stalo. Dál chci čelit Brandonovi Morenovi," řekl si o další boj Brazilec.

„UFC mě fakt nepřestane nikdy překvapovat. A to, že hodí další titulák ve flyweight už za tři týdny, je velká paráda. Hodně se těším jak zápas Figueiredo vs. Moreno dopadne. Teď už flyweight zápasníci nebudou bojovat za záchranu divize, ale za to urvat si co největší pozornost a bojovat o post jedné z nejsledovanějších vah v UFC," nechal se slyšet po muších bitvách David Dvořák, kterému patří jedenáctá příčka v žebříčku UFC a jednou bych chtěl také bojovat o titul.

„Nebude to dnes, a dokonce ani zítra, ale věřím tomu úplně stejně jako věřím v to, že budu zápas od zápasu lepší, budu se posouvat žebříčkem a jednou dojdu až na vrchol," věří svému progresu český bojovník, který má v UFC za sebou dva duely, oba vyhrál.

Pro Valentinu Ševčenkovou byl večer výjimečný i z jiného důvodu. Na stejné akci bojovala také její sestra Antonina. Dva sourozenci na jednom turnaji UFC, tohle byla v Las Vegas premiéra.

„Tahle startovka je speciálnější než ostatní, protože poprvé v historii UFC budou zápasit dvě sestry na jedné kartě." řekla pro španělské Hablemos MMA Valentina. „A nejen sestry, ale i sourozenci. Ano, pár bratrů bojovalo v UFC, ale nikdy ne na stejném galavečeru, ve stejné váhové kategorii. To se stane poprvé," byla hrdá šampionka už před duelem.

Do zápasu šla jako obrovská favoritka, podle sázkových kanceláří mělo jít o rychlý proces, jenže vše bylo jinak. Místo rychlovky si obě zápasnice daly pět kol po pěti minutách. Mimo druhého kola měla Ševčenková navrch. O královně muší váhy nebylo pochyb.

„Vítězství pokaždé přináší tolik štěstí. Je to úžasný pocit, nejlepší pocit je po vítězství. Dnes máme dvojnásobný úžasný pocit, protože vyhrála i moje sestra, tohle je pro nás důležité," přiznala Ševčenková, která prohrála naposledy v roce 2017.

Její sestra šla v Las Vegas bojovat o pár hodin dříve, šestatřicetiletá zápasnice porazila Ariane Lipskiovou ve 2. kole, stejně jako v roce 2019 Lucii Pudilovou. Poslední úspěch byl ale výjimečný, historický.

„Cítím se tak skvěle. Právě toto vítězství jsem potřebovala, celý tréninkový kemp jsem měla v hlavě jen myšlenky na výhru. Samozřejmě dnes večer tu je i má sestra. Obě musíme vyhrát. Valentina a já. Stejná událost, stejná noc. Navzájem si pomáháme každý den," přiznala Antonina a netrpělivě čekala na bitvu svojí sestry. I ona uspěla. První sestry na jednom turnaji UFC vyhrály a mohly slavit, jejich zápis do historie proběhl podle představ.