Mike Gerard Tyson se narodil 30. července 1966 v Brooklynu a stejně jako mnoho dalších afroamerických hochů stejné sociální skupiny měl velmi těžké mládí. Pravidelně se pohyboval ve čtvrtích s vysokou kriminalitou, ke které sám přispíval malými krádežemi a rvačkami - ve svých 13 letech byl již osmatřicetkrát zatčen. Do svých šestnácti let vyrůstal jen se svou matkou, po její smrti se jeho opatrovníkem stal jeho trenér Cus D'Amato.

Jako amatér, Tyson vyhrál zlatou medaili na juniorských olympijských hrách v roce 1981 a 1982, dvakrát se utkal s pozdějším olympijským šampionem těžké váhy Henry Tillmanem, v obou případech prohrál.

Mladý Mike Tyson a trenér Cus D'Amato.

Dominantní vstup mezi profesionály

Svůj první profesionální zápas absolvoval osmnáctiletý Tyson v březnu 1985 v New Yorku, kde porazil Hectora Mercedese technickým KO. Tyson zápasil často, ze svých prvních 28 zápasů všechny vyhrál, ve 26 případech KO nebo technickým KO. Tyson zastrašoval soupeře svou obrovskou silou, rychlostí rukou, koordinací a přesností.

Svůj první zápas o titul WBC dostal Tyson 22. listopadu 1986 proti Trevoru Berbickovi. Po technickém KO v druhém kole se rodák z Brooklynu ve 20 letech stal nejmladším šampionem těžké váhy v historii. Během následujícího roku přidal také tituly WBA a IBF, stal se tak prvním boxerem těžké váhy, který držet všechny tři tituly současně.

První prohra a vězení

Tyson byl na vrcholu slávy a podle mnohých také na vrcholu svých boxerských dovedností. Na povrch se však začaly dostávat různé problémy, včetně rozvodu a změnou trenéra. Vše vyvrcholilo v únoru 1990 v Tokiu, kdy Tyson prohrál svůj první profesionální zápas s Busterem Douglasem. Šampion byl obrovským favoritem a jeho prohra KO v desátém kole je dodnes označována jako jedno z největších sportovních překvapení v historii.

Po několika dalších vítězstvích byl Mike Tyson v červenci 1991 zatčen za znásilnění osmnáctileté Desiree Washingtonové. Sám boxer vinu popíral, nakonec však byl odsouzen na šest let do vězení. Propuštěn byl v březnu 1995.

Odveta stála Evandera Holyfielda kus ucha

Po svém návratu Tyson vyhrál další dva zápasy, a to s obrovským zájmem veřejnosti. V březnu 1996 znovu získal titul organizace WBC, o půl roku později porazil Bruce Seldona, a získal tak i titul WBA. Ještě v listopadu téhož roku Tyson titul WBA obhajoval, a to proti vracejícímu se Evanderu Holyfieldovi, který dva roky předtím odešel do důchodu. Čtyřiatřicetiletý veterán byl velkým outsiderem, Tysona však dokázal v 11. kole technickým KO porazit.

Odveta se odehrála v červnu 1997, oba boxeři za očekávaný zápas dostali více než 30 milionů dolarů a nutno říci, že kontroverzní zápas naplnil očekávání. Tyson byl totiž na konci třetího kola diskvalifikován po tom, co dvakrát kousl Holyfielda do uší. V prvním případě dokonce svému soupeři ukousl kus ucha, které bylo posléze nalezeno na podlaze ringu. Ukončení zápasu mělo za následek obrovskou rvačku a několik lidí bylo zraněno.

Tyson ukousl svému soupeři kus ucha.

Tyson se po zápase Holyfieldovi omluvil, i přesto byl nucen zaplatit tučnou pokutu a Atletická komise státu Nevada mu odebrala boxerskou licenci na skoro rok a půl.

Konec kariéry a finanční problémy

Následující roky byly pro Tysona velmi těžké, vyhrál sice několik kontroverzních zápasů, strávil ale také osm měsíců ve vězení za napadení dvou motorkářů. Možnost utkat se o titul dostal Tyson znovu v roce 2002, a to proti Lennoxu Lewisovi, který držel tituly organizací WBC, IBF a IBO. Zápas se odehrál v červnu 2002 v Tennessee, vítězem se stal Lewis, který Tysona porazil v osmém kole.

Tyson poté zápasil ještě třikrát, vítězství si však připsal pouze jednou. Svoji profesionální kariéru tedy zakončil se statistikou 44 výher a pět porážek. Po několika letech finančních problémů v roce 2003 vyhlásil bankrot, v následujících letech byl ještě několikrát zatčen za držení drog a řízení pod vlivem. Po konci kariéry se objevil v několika televizních show, pravidelně poskytuje rozhovory a zahrál si sám sebe ve známém filmu Pařba ve Vegas (2009). Účastnil se taky několika boxerských exhibicí.

Vegan a muslim s bipolární poruchou

Mike Tyson byl třikrát ženatý a měl sedm dětí. První manželství s Robin Givensovou trvalo pouze rok a bylo plné obviňování z fyzického i mentálního násilí. S druhou manželkou Monicou Turnerovou byl Tyson ženatý skoro šest let, manželství skončilo údajnou nevěrou slavného boxera v roce 2003. V roce 2009 rodákovi z Brooklynu nešťastnou náhodou zemřela čtyřletá dcera, jedenáct dní na to se Tyson oženil se svou přítelkyní Lacinou Spicerovou, se kterou má dvě děti.

V roce 2011 Tyson oznámil, že se stal veganem a abstinentem, dva roky poté však odhalil, že problémy s alkoholem u něj přetrvávají. Veganem byl čtyři roky, dnes konzumuje kuřecí maso. Je také muslim a byla mu diagnostikována bipolární porucha.

Do mezinárodní boxerské síně slávy byl uveden v roce 2011 a je všeobecně považován za jednoho z nejlepších boxerů v historii sportu.

Profesionální zápasy Mikea Tysona