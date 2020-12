Odkládaný comeback je tu! Pudilová po UFC zažije Oktagon

„Vrátila jsem se do své váhy, takže shazuju pár kilo, nepotřebuju nějakou velkou dietu, jsem úplně v pohodě. Měnily se termíny zápasů, stalo se, teď se soustředím na sobotu," neřeší minulé týdny šestadvacetiletá Pudilová, která se musela měsíc připravovat bez trenéra. Petr Monster Kníže byl nedobrovolně měsíc v Las Vegas, kde musel zůstat z důvodu pozitivního testu na koronavirus.

Původně měla česká zápasnice zažít restart kariéry v září na Noci Bojovníků v Dobříši. Tato akce byla nakonec celá zrušena. Před čtrnácti dny měla jít Pudilová do souboje s polskou policistkou. Tu ale zradilo zdraví. Ani Češka nebyla stoprocentní.

„Byla jsem taky nemocná, ale myslela jsem, že to do zápasu zvládnu, ale znovu jsem onemocněla a už to byly tři týdny. Tři týdny jsem netrénovala, ty tam jsou, hlavní ale je, že je soupeřka, já jsem zdravá a v pohodě," říká Pudilová, která po přestupu z Příbrami do Prahy získala nový impuls, poznala nové místo na tréninky a nové lidi.

Hlavním důvodem přeměny byly čtyři porážky v řadě, které si připsala v UFC. Rozhodla se pro změnu. Pro restart kariéry musí zvládnout Švédku, která například porazila v minulém roce Veroniku Rodovou.

„Viděla jsem ten zápas, Verča byla po operaci nohy, takže nebyla úplně fit. Říkala, že tam bylo hodně smůly," povídá Pudilová, která se ve čtvrtek přesune do Brna, tam všichni vplují do bubliny, podstoupí testy a pokud bude vše v pořádku, v sobotu vkročí do klece.

Tam bude proti Pudilové stát Holmová. „Je to spíš zápasnice. Uvidíme, jestli si bude chtít držet postoj nebo bude chtít rovnou zápasit. Je dobrá, patří mezi evropskou špičku," zhodnotila soupeřku první a zatím poslední Češka v UFC, které už nikdo nevezme, že působila ve věhlasné americké organizaci, ale aby mohla být úspěšná i v dalších letech, musí začít vyhrávat. V sobotu má šanci.