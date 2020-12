Český drsňák řádil jako uragán. Za pár sekund bylo hotovo

Spustil český uragán, hotový tajfun. Bojovník Václav Sivák se finále největšího amatérského turnaje WAKO World Grand Prix 2020 se soupeřem z Litvy nepáral. Po patnácti sekundách byl Kaminskij Erlandas počítán a ještě než se stačil pořádně rozkoukat, bylo po další sérii tvrdých úderů hotovo. Necelých čtyřicet sekund stačilo Sivákovi, aby finále vyřídil. „Bylo to rychlé, ale přesně takhle jsme udělali s trenérem taktiku. Nenechal jsem ho vzbudit do zápasu a rychle to ukončil," těšilo talentovaného bojovníka, který je WAKO mistrem světa.

Sivákova zápasová bilance je skvostná, čtrnáct výher, žádná porážka. K tomu titul a velké ambice do budoucna. Nejspíš i proto bral úspěch na nejlepším a nejprestižnějším amatérskému turnaji v K-1 jako splněný úkol. „Výhra mě těší, ale byla to povinnost. Doma si nemůžu dovolit prohrát," říká bez okolků.

Jindy se musí popasovat na cestě za triumfem s více bojovníky, tentokrát vyřídil jen dva. „Konkurence byla možná trochu menší, ale ti kluci, co přijeli, měli natrénováno. Byli zkušení, kdyby nevěřili v úspěch, tak by sem přece nejeli," dodává Sivák, který se poprvé ukázal ve váze 67 kg, jinak nastupuje v nižší váhové kategorii. Stejně mu to ale nedělalo problém.

Určitě tomu nepřipisoval nervozitu, která na něj před finále sedla. „Takhle to mám před každým zápasem. Byl jsem ve formě, ostatně v té musím být pořád," usměje se s tím, že delší tréninkové volno si nemůže dovolit.

Ambice má totiž velké. Lákají ho velká vítězství a tituly. Dobře si ale uvědomuje, že k nim povede dlouhá cesta plná tvrdé práce a dřiny. „Chce to pořádný plán. Potřebuji se vyzápasit v profesionálním ringu a postupně vystoupat k bitvám s nejlepšími," naznačuje co má v plánu. Podle jeho představ by mohl být nejprve posun do menší organizace typu Enfusion. „Tam bych mohl zápasit třeba dva roky a pak se pustit do velkého světa a potkat se s nejlepšími."

Prioritní plán ale vypadá úplně jinak. Chce vymazat jeden z restů minulosti, a tak by se utkal rád s Lubošem Lesákem, tedy až bude fit a doléčí zranění ruky. „V osmnácti jsem nad ním vyhrál, ale stále něco vykřikuje na sociálních sítích, tak chci vyhrát a vyřešit to s ním jednou pro vždy," dodává Sivák bojovně.