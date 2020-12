Rozhodne pět minut o Vémolově kariéře?

Doručí Karlos Vémola, to co slíbil pro zápas s Václavem Mikuláškem?

Příběh okolo tohoto zápasu se line více než půl roku. Postupně narůstal a organizace OKTAGON MMA od něj očekává největší zájem od fanoušků v tomto roce. Žádná vyprodaná hala, tady se budou počítat lidi u televizí a počítačů, kteří si zakoupí placený přenos.

„První kolo bude velice intenzivní, tam bych doporučoval nemrkat. Baba Jaga má jedinou šanci, že se pokusí trefit, nebo bude utíkat chvíli, ale to nemůže dělat moc dlouho. Jediná jeho šance je do toho jít hop nebo trop. Já do toho půjdu taky hop nebo trop, takže se válka strhne od samého začátku. Bude to velice intenzivní a rychlý fight. Rozhodně do druhého kola nedojde," řekl Vémola v pořadu MMA Letem Světem.

Vémola si rád nakládá na svá bedra tlak, ten přidal i jedním prohlášením, vzal prostě lopatu a přiložil. „Babu Jagu zničím v prvním kole, jako že se Terminátor jmenuju. A jestli ne, tak ty rukavice pověsím na hřebík, protože nemá cenu dál zápasit."

Je Vémolova kariéra v pětatřiceti letech v ohrožení? První profesionální zápas si připsal v roce 2008 a trval 44 sekund. Teď je ve hře pět minut, které určil Terminátor jako svůj mezník.

Pokud se po díváme o pár měsíců zpět v čase, dojdeme k počátkům tohoto zápasu. „Václav Mikulášek není ani zápasník. To je frajer, který se párkrát porval někde na diskotéce a hraje si na zápasníka. To je člověk, který má sledovanost, párkrát se porval na diskotéce, to, co on zažil za celý život, to já zažil za jeden víkend na dveřích v Londýně," řekl Vémola v březnu.

„Karlos si chce na mně spravit hlavu, vyhajpoval to skvěle, tohle on umí. Se zápasem nemám žádný problém, rád ho přijmu. Když prohraju, co se stane, porazil kluka, který není na jeho levelu. Pokud vyhraju, už si v životě žádného krokodýla nekoupí," řekl zase o pár týdnů později Mikulášek. A takto stále dokola, v sobotu dojde na pěsti.

Ano, Vémola je favoritem. Má více zápasů, výher, zkušenosti, poznal těžší soupeře. Favoritem byl i před rokem, když šel na Attilu Végha. Nakonec Slovák zápas ukončil za 127 sekund, když Terminátora vypnul. I když Mikuláškova šance je malá, i jedno procento je příležitostí.

„Všechny sny se mi rozplynuly, byl jsem kousek od UFC, teď nevím, co se mnou bude. Měl jsem si jít v zápase po svým. Možná jsem nerespektoval jeho údery, nemyslel jsem si, že budou tak tvrdý. Říkal jsem si, že když mě párkrát trefí, hodím ho potom," řekl Vémola 9. listopadu 2019.

Co budou oba říkat 5. prosince 2020 po zápase?