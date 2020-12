Bodyguard je radši hlídal. Vémola dostal od Mikuláška hřebík. Předzvěst ukončení kariéry?

„Babu Jagu zničím v prvním kole, jako že se Terminátor jmenuju. A jestli ne, tak ty rukavice pověsím na hřebík, protože nemá cenu dál zápasit." Prohlášení, které českým světem MMA rezonuje několik týdnů. V pátek dopoledne se Vémola dočkal připomnění, Mikulášek mu přinesl pořádný hřebík.

Čekalo se, jestli nedojde ke střetu už po váze. Ve hře byl polibek od Baby Jagy, pokud by se tak stalo, Terminátor řekl, že Mikulášek dostane ránu. I proto na tento staredown přišel bodyguard, který oba hlídal. Nic se nestalo. Mikulášek se usmíval, Vémola měl k úsměvu daleko, ani roušku nesundal.

„Jestli po zápase skončí s kariérou, říkám, je mi to úplně jedno, to je na něm. On něco řekl, pokud to nedodrží a řekne ne... Lidi by si měli udělat sami obrázek, co je to za člověka. Řeknu to úplně na rovinu," řekl před pár dny Mikulášek.

Oktagon 19 startuje v sobotu od 18 hodin v Brně. Na kartě je deset zápasů. MMA premiéru pod československou organizací zažije Lucie Pudilová. Vyhraje po čtyřech prohrách v UFC?

Placený přenos můžete sledovat na stránkách oktagon.tv. Jako poslední vkročí do klece Vémola s Mikuláškem. Žádná hra, divadlo, že by tihle dva nevraživost jen hráli. Oni se opravdu nemají rádi. V kleci mají v sobotu společně zúčtovat.