Rychle a zběsile! Vémola uškrtil Mikuláška v prvním kole. Pudilová urvala výhru!

Lukáš Tvrdý - Michal Glos. Rychlovka na začátek. Slovenská naděje Michal Glos potvrdil, že na zemi umí. Zkušený šestatřicetiletý ostravský bojovník po 80 sekundách odklepal páku na koleno. „Cítil jsem, že mě trefil na bradu, ale ustál jsem to. Pak jsem šel do takedownu automaticky," pověděl po zápase Glos.

Filip Macek - Jerry Kvarnström. Tahle dvojice dala dohromady přes osmdesát zápasů! S největší pravděpodobnosti měl tento zápas skončit na submisi, stalo se. V první minutě druhého kola Macek nasadil gilotinu ze zad a Fina uškrtil. Ten se nestačil divit, co se mu to přihodilo. „Kdybych prohrál na gilotinu, byl bych taky naštvaný," připustil vítěz.

Václav Mikulášek vyrukoval při vážení na Karlose Vémolu s hřebíkem

OKTAGON MMA

Matúš Juráček - Jan Široký. Prvně jmenovaný se vrátil do MMA zápasu po více než třech letech. Zranění si vyžádala své. Jeho soupeř vzal duel den před zápasem. Ve třetím kole vyhrál na T.K.O. slávista Juráček. „Bylo to předčasné ukončení. Vypadl mě chránič, ale nebyl jsem nahulený, nevím, proč to rozhodčí ukončil," nechápal konec Široký. „Trochu mě mrzí konec, prostě jsem mlátil a řekli mi stop, Širokáč se vztekal, je to držák, pravačka mě bolí. Díky, že vzal zápas," dodal vítěz.

Pavel Salčák Pavel - Filip Tomczak. Zápas po patnácti minutách skončil remízou. „Cítím se jako vítěz," trval si na svém Polák. Reakce českého bojovníka? „Před zápasem bych nečekal remízu, to tady dlouho nebylo. Jestli to byla remíza nevím, dám na svůj tým, který říká, že první a druhé kolo bylo moje."

Javid Basharat - Alexander Bezkorovayny. Ukrajinec s Afgáncem, duel v bantamové váze, který nabídl hodně pohybu. Basharat v poslední minutě druhého kola soupeře uškrtil a připsal si desátou výhru, ani jednou ještě neprohrál. Navíc všechny své zápasy ukončil před limitem.

Matěj Kuzník - Marek Bartl. Skvělá bitva, která musela bavit. Na body nakonec zvítězil Kuzník. „Těžký zápas, v hlavě jsem měl milion scénářů, tohle byl jeden z nich, že to na začátku moc nepůjde," odpovídal v sedě, jak byl unavený.

Andrej Kalašník - Tato Primera. Tato dvojice otevřela hlavní kartu. A byl to zápas, který nabídl hodně boxerských výměn. Kalašnik nepřidal sedmou výhru v řadě, vyhrál jasně na body bojovník z Kanárských ostrovů.

Samuel Krištofič - Mateusz Strzelczyk. Konec ve druhém kole po první minutě. Přesně trefený levý hák, Polák šel k zemi, poté údery a lokty na zemi rozhodly, rozhodčí duel ukončil - T.K.O. „Sedlo mi to, jsem spokojený.

Lucie Pudilová - Cornelia Holmová. Návrat do MMA po UFC Češka zvládla, i když se jí před zápasem zhroutil trenér a byl odvezen do nemocnice, přesto Pudilová nastoupila do zápasu a ukázala srdce. „Je to tak sladký vítězství, že tady a u televize všechny miluju, jsem neuvěřitelně šťastná. Ten zápas bych chtěla věnovat dědovi do nebe, strašně ho miluju," loučila se vítězka.

Karlos Vémola - Václav Mikulášek. Hlavní bitva celého večera. „Babu Jagu zničím v prvním kole, jako že se Terminátor jmenuju. A jestli ne, tak ty rukavice pověsím na hřebík, protože nemá cenu dál zápasit," prohlásil Vémola před zápasem. A stalo se, Terminátor hodil Babu Jagu za 10 sekund a za 122 sekund Terminátor soupeře uškrtil.