Nečekané K.O.! Za 22 sekund bylo hotovo

Pětadvacetiletý Američan šel do debutu v UFC se skóre sedmi výher, bez porážky. Po víkendu mu ve statistikách svítí 8:0, polovinu bojů vyhrál v prvních kolech.

„Je to bláznivý. Nikdy předtím jsem takhle nikoho neukončil. Čekal jsem na to deset let a skončilo to velmi rychle, ale jsem opravdu šťastný," přiznal po zápase Leavitt, který obdržel za zápas výkon večera, což je 50 tisíc dolarů k výplatě navíc.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jordan Leavitt (@monkeyking_ufc)

Američan o dvanáct let staršího soupeře chytl kolem pasu, ale nehodil s ním hned o zem, přešel oktagon, až poté hodil Wimana na podlahu, ten už nevstal.

„Když mi bylo okolo patnácti let, vzhlížel jsem k němu. Doufám, že bude v pořádku a brzy bude zdravý. Je vzrušující vyhrát, ale jsem také za něj nervózní," přiznal vítěz, který také řekl, že nechce nikdy prohrát. Důvod je jasný.

„Porážka znamená menší výplatu, menší stabilitu pro moji rodinu. Nepřijel jsem sem prohrát, ale taky nikdy nechci ublížit soupeři. Jinak mám požehnané období, s manželkou čekáme holčičku, mám smlouvu s UFC, nemám si na co stěžovat," loučil se Leavitt po premiéře v UFC.