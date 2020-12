Na olympiádě získal medaili, teď ho čeká vyhazov z UFC

V březnu bojoval o titul, v prosinci čeká po třinácti fightech výpověď z UFC. Z posledních pěti zápasů čtyři prohrál a prezident Dana White se rozhodl, že Romero a dalších přibližně šedesát bojovníků nebude patrně v následujícím roce pokračovat.

Za vším hledejte škrty. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět. UFC sice pořádá akce, ale ty jsou bez fanoušků a finanční přinos závisí na prodeji placených přenosů a sponzorech.

Třiačtyřicetiletý Romero bojoval naposledy v březnu, když absolvoval pět kol s Izraelem Adesanyou o titul střední váhy UFC. Zkušený veterán nevyhrál. V UFC nezvítězil od roku 2018, kdy vyřadil bývalého šampiona Luka Rockholda.

Prohry se neodpouští, zvláště v této obtížné době. „Na konci roku provedeme několik velkých škrtů. Pravděpodobně půjde o šedesát bojovníků. Yoel prohrál čtyři ze svých posledních pěti zápasů, má svůj věk. Náš seznam je právě teď velmi nafouknutý, takže do konce roku nás čekají velké škrty," citoval server talksport.com prezident UFC Danu Whitea.

Podobný verdikt by měla slyšet také Rachel Ostovichová, zápasnice, která sbírá spíše uspěchy na sociálních sítích. Američanka odbojovala v UFC čtyři duely, ale tři prohrála, navíc všechny v řadě.

Pokud jde o Romera a americkou zápasnici, nemusejí se obávat, že by přišli o práci. Jejich jména patří mezi ta, která mají u fanoušků zvuk. Pokud neukončí kariéru, přejdou do jiné organizace, případně po nich sáhne Bare Knuckle FC, tedy společnost, která produkuje boxerské zápasy bez rukavic. "Romero by byl vítaným přírůstkem, uvidíme, jestli se nám to podaří," přiznal David Feldman, prezident BKFC.

V organizaci UFC jsou pod smlouvami nyní také Jiří Procházka, David Dvořák a uzbecký Čech Machmud Muradov. Na začátku roku skončila v této organizaci Lucie Pudilová, která prohrála čtyři zápasy v řadě.