Bitva těžkých vah. Chci vyhrát pro otce, pro svou zemi, věří v úspěch outsider

Tento duel má být předzvěstí sjednocovací bitvy v těžké váze. Pokud jedenatřicetiletý Joshua uspěje, je v plánu na příští rok zápas s Tysonem Furym, ten je šampionem organizace WBC.

„Otázky na Tysona Furyho musí počkat až po sobotě," odmítl Joshua debatu na toto jméno, dokud nebude mít za sebou Puleva. „Naučil jsem se, že to teď nebudu řešit," citoval boxera server BBC.

Joshua má 23 vítězství ze 24 zápasů mezi profesionály, Pulev dosáhl na 28 vítězství z 29 duelů. Jedinou porážku si připsal Bulhar v roce 2014, když nestačil na Vladimira Klička. Jeho soupeř překvapivě padl v roce 2019, když ho porazil Andy Ruiz. Následnou odvetu vyhrál. Nyní ho čeká Pulev.

Ten si myslí, že jemu hraje vše do karet, má úder, zkušenosti, ví, kde má soupeř slabiny. Na to má Joshua jednoduchou odpověď. „Když se na Puleva dívám, myslím si, že mě nemůže porazit. Hodně jsem pracoval na zdokonalování svého řemesla. Bude to tvrdý boj, musím si udržet pásy. Mám myšlení válečníka."

Jeden zápas, jeden soupeř, jeden cíl. Tak to vidí Joshua, stejně to má i Pulev. „Sobota je nejdůležitějším dnem mého života. Trénuju od dvanácti let, ve čtrnácti jsem se stal šampionem Bulharska. Tohle je můj sen, byl to sen mého otce," má v Bulhar v hlavě také odkaz pro svého otce.

Knockout Bulhar neřeší, on chce být hlavě tím, kterému po zápase uprostřed ringu zvednou ruku. „Potřebuji jen tohle vítězství. Chci to udělat pro svého otce, pro svou zemi, pro bulharský sport. Nejen pro mě."

Podle vypsaných kurzů na tento zápas je jasným favoritem Joshua, boxer s přezdívkou AJ. Jak se s rolí outsidera vypořádá bulharská Kobra?