Čtyři příběhy k bronzu. Česká vlajka visela na stupních vítězů

„Před třemi týdny, kdy jsem se dostával z covidu, jsem ani nevěřil, že budu zápasit na světě, a ještě k tomu přivezu medaili. Mrzí mě, že se mi nepovedlo vyhrát postup do finále, ale i přesto jsem nesmírně šťastný, že máme medaili a že opět po dlouhé době visí česká vlajka na stupních vítězů," byl šťastný po výhře Omarov.

V osmifinále český zápasník porazil Aliaksandra Hrabovika z Běloruska, do čtvrtfinálového utkání mu nenastoupil Francouz Mélonin Noumonvi a v semifinále prohrál Omarov s Alexem Gergo Szokem z Maďarska. O třetí místo se utkal s Džuzupbekovem z Kyrgyzstánu. Po výhře 4:1 mohl slavit.

Česká reprezentace, Artur Omarov druhý zprava.

czech-wrestling.cz

S medailovým úspěchem byl spokojený také reprezentační trenér Václav Scheiner. „Artur tentokrát "uhlídal" hlavu, tzn. že nedal rozhodčím takový prostor na napomínání jako včera. Ubránil se v parteru a dokázal soupeře po celou dobu kontrolovat. Je to jeho první medaile a snad velké nakopnutí směrem ke kvalifikacím na olympijské hry."

Jak viděl Omarov čtyři zápasy? "S Bělorusem jsem věděl, že to bude těžký a vyrovnaný soupeř. Podle toho jsem ho i porazil.“ „Moc dobře se s Francouzem známe. Proto si myslím, že nenastoupil z taktických důvodů (kvalifikace na OH). Loni jsme spolu zápasili a mně se povedlo vyhrát.“ „Sice jsem s Maďarem neprohrál žádný technický bod, a ještě jsem přišel o výhodu parteru, za kterou si můžu já sám. A závěr jste viděli... Faul, dva body soupeři a utkání bylo ztracené.“ „Boj o bronz s Kyrgyzstáncem se taktický vyvíjel dobře, hlavní bylo ubránit se."

Čtyři soupeři, čtyři příběhy, které daly bronzový lesk.

„Co říct k soupeřům? Ani nevím, snad jen, že i taková malá země jako je Česko, je schopna v této době, kdy nejsou úplně ideální podmínky, konkurovat a bojovat o medaile se světovou špičkou," citoval dojatého Omarova sever czech-wrestling.cz.

Oldřich Varga skončil ve váze do 82 kg pátý. Do duelu o třetí místo se dostal z repasáže, kam ho poslal postupem do finále jeho čtvrtfinálový přemožitel Salih Aydin z Turecka. Na německého soupeře Rolanda Schwarze však nestačil.

V nejtěžší kategorii do 130 kg obsadil Štěpán David 11. místo, Jakub Bielesz skončil ve váze do 77 kg patnáctý. Dnes se ještě představí Adéla Hanzlíčková.

Srbská metropole přišla o MS kvůli pandemii koronaviru. Vzhledem k omezením by šampionát nesplnil kritéria stanovená federací, místo MS tak Bělehrad pořádá Světový pohár.