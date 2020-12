Hanzlíčková je ve finále SP v zápase v Bělehradu

Zápasnice Adéla Hanzlíčková postoupila do finále na Světovém poháru v Bělehradu, který nahradil mistrovství světa, a ve středu bude v kategorii do 68 kg bojovat o zlato. Bronz získal její reprezentační kolega Artur Omarov, další český zápasník v řecko-římském stylu Oldřich Varga skončil ve váze do 82 kg pátý.