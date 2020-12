Mikulášek má tři přání pro rok 2021. Jedním je i odveta s Vémolou

"Nabídli mu zápas se mnou, já mu říkám, Tome, jsme kamarádi, nebudu zápasit s kamarádem, to je blbost. Řekni si o odvetu s Hoškem, řekni si o Rašku, v 84 je plno kluků. Ne! On to bere tak, že já jsem jeho cesta do organizace OKTAGON MMA. V pohodě, beru to, já ten zápase nechtěl, mám na to konverzace. Tomáš to ví. Zápas padl na Ostravu, fajn, kývl jsem, chtěli jsme si dát do držky, on je mi úplně ukradenej. On je podle mě zamindrákovanej a něco ho sere. Pro mě jako kamarád umřel, tím to končí. Co mi napsal jeho trenér? To je člověk, který mě nezná. Vypisoval mi nesmysly, já si z něho potom dělal srandu, dávej pozor, jedeš do Ostravy, to je moje město. On na to, že si bere zbraň. Řekl jsem mu, ať si vezme klidně nůž, mně to je jedno, nebudeš první ani poslední. Přitom on o mně nic neví, trefil nějaký bod. Kdybych mohl, praštím Bola i jeho trenéra. Vím, že jsem v tomhle špatný, ale mně je to jedno."