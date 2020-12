Tlačenice okolo klece. Uvidí fanoušci bitvu dvou Čechů z UFC? A co Végh

Pohled Terminátora je jasný, chce Végha. Své si k tomu samozřejmě řekne promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný a slovenský zápasník. „Za mě řeknu, že pokud zdolá Viktora Peštu a Samuela Krištofiče, tak by to mělo stačit na to, aby se na scéně znovu jasně rozdaly karty," citoval server sport.sk jednoho z majitelů československé organizace.

Slovní výměny Vémola zaznamenal s oběma zápasníky. Krištofiče by chtěl, ale Peštu odmítá. "Pešta je idiot, nechal si rozbít držku v Rusku, pak od Martínka a jen jak se mu ta huba zahojila, začal si ji otevírat na mě... s Peštou nikdy zápasit nebudu!" řekl Vémola v listopadu ve svém vysílání na instagramu.

Karlos Vémola uškrtil Václava Mikuláška v prvním kole. Sám nedostal ani ránu

Sport.cz, Oktagon TV

A Pešta? „Poprvé jsem tě vyzval na zápas už před třema a půl roku. Už tehdy jsi byl posranej a od té doby se vůbec nic nezměnilo. Vidí to úplně každý a těmi svými výmluvami se akorát ztrapňuješ," uvedl druhý Čech v UFC.

Slovní ping pong, který nenaznačuje, že je zápas reálný. Vše má ale svůj čas. Ví to i Végh. Ten Vémolu jednoznačně porazil, jeho nějaká odveta netrápí, ví, že na jeho dveře klepe Vémola. A to hodně hlasitě.

„Připsal jsem si jednoznačnou výhru, to nebyla náhoda, ani těsný triumf na body. Samozřejmě, že nechci odvetu, jeho vlak už odjel. Když se bavíme o Karlosovi, tak pod jedinou podmínkou, musí se mi to (návrat) finančně vyplatit. Zápasem s ním nemám co získat kromě financí. Porazím ho podruhé, to lidi už zvlášť nevzruší. Náhodou prohraju a první zápas označí za náhodu. Pokud za mnou přijdou promotéři Oktagonu a dohodneme se na financích, mám v sobě motivaci, abych na čtyři měsíce odložil rodinu, mobil a připravil se. Nejsem z Karlose posraný, jen kvůli opasku, egu a potvrzení první výhry proti němu nenastoupím," řekl Végh slovenskému serveru sport.sk.

Pirát pomstil Čepa. Demoličními údery odrovnal Poláka Strzelczyka

Sport.cz, Oktagon TV

Pokud se budeme držet zmíněné čtyřky, víme, že potvrzený zápas má v tuto chvíli Vémola, 30. prosince bude bojovat o titul ve střední váze s Alexem Lohorem z Francie pod organizací OKTAGON MMA. Údajnou šanci na duel na této akcí má také Viktor Pešta. Samuel Krištofič bojoval 5. prosince, teď si dává zdravotní pauzu. Végh trénuje a v řešení je jeho boxerský zápas pro příští rok.

Otázkou, která nemá jasnou odpověď, je, jak moc bude chtít Vémola pendlovat mezi střední (83,9 kilo) a polotěžkou váhou (93 kilo). Végh a Pešta jsou polotěžká, Krištofič střední.

Na konci roku jde Vémola střední váhu o titul. Bývá nepsaným pravidlem, že do roka by měl šampion obhajovat. Pokud vyhraje 30. prosince, jsou tu v žebříčku další zápasníci. Vyzyvatelem může být vítěz zápasu Ďatělinka vs. Hošek, dvojka se čtyřkou žebříčku. Co trojka Mazuch? Navíc odvetu by si rád dal v příštím roce také Mikulášek. Rébus, který má hodně řešení, jen žádné není nyní jisté.