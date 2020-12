O Vánocích požádal přítelkyni o ruku, teď ho čeká v kleci soupeř s hospodským stylem. Popelníky do ruky

Nezapomenutelné Vánoce, to už je teď jisté. Neporažený zápasník MMA Václav Holota shazuje kila, což není na psychiku hitparáda, 30. prosince ho čeká souboj na turnaji Oktagon 20. Přesto se rozhodl pro jeden z nejemotivnějších kroků ve svém životě. Poklekl vedle vánočního stromku a požádal přítelkyni o ruku. „S tebou se chci v životě posouvat dál,“ poslal do světa zprávu.

Holota má za sebou čtyři bitvy v profesionální kariéře, neprohrál. Za pár hodin bude bojovat o pátou výhru s Christianem Jungwirthem, Němcem, který má skóre 8:2. Z posledních osmi zápasů sedmkrát vyhrál. „Určitě to bude můj nejtěžší soupeř. A to papírově i stylově," tuší Holota.

Do klece půjde s vědomím, že jeho žádost o ruku byla vyslyšena. Teď je ale na prvním místě zápas a dělání váhy. Musí splnit limit 77,1 kilo. „Zápas mezi svátky není příjemný ohledně diety, člověk si ten čas moc neužije, ale mám přesto radost, že se mám kam dál posouvat, mám zápas," nestěžuje si muž, který se rozhodl vsadit na jednu kartu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Václav Holota (@vholota)

Před rokem a půl se s přítelkyní rozhodli, že se přestěhují z Plzně do Prahy a vše podřídí MMA kariéře. Zatím se daří - čtyři zápasy a čtyři výhry.

"Všechno, nebo nic. Dám do toho sto procent, abych si to někdy nevyčítal, že tomu tak nebylo. Možná to říká spousta lidí, ale já jsem ten, který tomu opravdu obětuje všechno. Přítelkyně to vidí stejně jako já, za to si jí hrozně vážím, ona mě namotivovala, abych do toho šel. Ona mi řekla, že pokud to chci brát vážně, musím jít do Prahy a dát tomu všechno," objasnil Holota své pohnutky.

Risk? Možná, až čas ukáže, jaké přijdou výsledky. Cílem zápasníka z Reinders gymu je rovnat se s českou špičkou. Do popředí může pomoci také úspěch 30. prosince.

„Zkoumali jsme jeho zápasy, Jungwirth má ofenzivní styl, jde dopředu, všechno hraje na háky a pořád tlačí. Navíc má vůli, zdá se nezlomný, k tomu je těžko vypnutelný. On si nedrží distanc, je to takový chuligánský a hospodský styl. Krátká vzdálenost, popelníky do ruky a sype to tam," popsal Holota nejbližšího rivala v oktagonu.

Váha se blíží limitu, natrénováno je, hlava chce, ale také si musí dát pozor, právě ona rozhoduje o výsledku a udržet balanc na hraně, kdy funguje, je někdy pro někoho problém. Stačí mžik a plán letí do luftu, realitou se stane bitka, kde vše lítá hlava nehlava.

Holota přiznává, že je ochoten jít do hospodské rvačky. Ale...

„Moje slabina je, že jsem ochoten do ní jít, s trenérem se budeme držet, abych do ní nešel. Proč chodit s někým něco, když to je jeho silná stránka? Na hlavě poslední dobu pracuju. Na Undergroundu jsem takhle přepnul a už jsem nedokázal zařadit zpátečku," vzpomíná zápasník na jaro, kdy byl přehecovaný.

„Šel jsem do vyšší váhy, do jiného sportu, tak jsem si řekl, že tam všechno střelím. Navíc jsem se nechal vyhecovat nástupovkou. Takhle jsem se nikdy necítil, jak jsem do toho vletěl," vzpomíná Holota s úsměvem Oktagon Underground.

Tohle je minulost, teď je hlavní zápas s Christianem Jungwirthem a boj o páté vítězství. „Pokud bych vyhrál, byl bych fakt hodně šťastný, byl by to nejlepší dárek," řekl Holota těsně před Vánoci. Pak ale požádal přítelkyni o ruku a ona řekla ano. Jedno vánoční přání bylo vyplněno, druhé už záleží jen na něm. Budou z toho dva oříšky pro Holotu?