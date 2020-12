Famózní Ducár slaví titul, soupeř skončil na zádech. Lucerna viděla i 135kilového boxera. Jak dopadl?

Jeden z největších boxerských zápasů v historii českého boxu zná vítěze. Pás šampiona v křížové váze získal Vasil Ducár, který porazil Václava Pejsara, ten ve třetím kole nerozdýchal druhé počítání a český policista získal titul a pás ČUBP. Galavečer Profesionálního boxu a K1 v Lucerně nabídl více než deset zápasů mezi provazy. Ve většině případů šlo o rychlé konce. „Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl. Ani jsem nevnímal, že tu nejsou diváci, soustředil jsem se na zápas. Zápas byl krátký, tak jsem to ani nestihl vnímat,“ smál se šampion po souboji, když držel pás v ruce.

Dlouho očekávaný zápas neměl nakonec ani tři celá kola. V prvním kole Ducár trefil žebra a Pejsar šel s nepříjemnou grimasou do kolen. Po počítání pokračoval dál.

Ve třetím kole Ducár poslal dva přesné údery na bradu a Pejsar byl na zádech. Po pár sekundách bylo jasno, titul v křížové váze trefil Ducár. „Čekali jsme pátý šestý kolo, taková byla naše predikce. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Jeden manažer a trenér mi poslal zprávu, abych se neupínal na knockout a on přijde. A to se přesně stalo," byl spokojený nový držitel mistrovského pásu.

Vasil Ducár už nechce patřit do českého, ale do světového boxu. Hned po titulu spěchal do práce

V Lucerně se boxovalo také o mistrovský pás organizace RBO, který byl vypsán na 12 kol, nakonec stačilo šest. Duel ovládl Edwin Palomares, šikovný boxer z Mexika, kterému vzdal po zranění ruky Martin Parlagi ze Slovenska. Předposlední duel ukončil vhozený ručník před sedmým kolem.

Robert Rosenberg se s tím nepáral. Poprvé poslal Kubíčka k zemi už po 13 vteřinách

Poslední dva zápasy skončily ve třetím a šestém kole, předchozí měly daleko rychlejší průběh. Robert Rosenberg a Jaroslav Kubíček, tohle byl rychlý boxerský zápas, skončil už v prvním kole. Trochu divočina, ale bavila. Oba poznali podlahu, jenže druhé počítání Kubíček neustál, rozhodčí duel ukončil.

Ještě rychlejší kvapík předvedli Vladimír Říha a René Molík. První jmenovaný byl v úvodním kole třikrát počítaný a rozhodčí nemohl jinak, tady už tělo neposlouchalo, Molík vyhrál TKO.

Pavel Šour vyřídil o 31 kilogramů těžšího Jasmina Hasiće

Následující zápas v thajském boxu netrval ani třicet sekund. Štěpán Guba dostal v klinči v rohu koleno, po kterém se nepostavil, na nohy mu pomohla až zdravotnická služba. Výhru K.O. slavil Josef Vít.

Další rychlé TKO, tentokrát v zápase K1. Jan Rudolf porazil Borise Zavadského

Show prvních kol nekončila. Zápas těžkých vah ukončilo po třech minutách zranění. Tomáš Pollák do druhého kola nenastoupil pravděpodobně po zranění ruky a radovat se mohl Michal Reissinger.

Následovala další těžká, kde Pavel Šour nastupoval se 105 kily, jeho soupeř Jasmin Hasic měl přes 135 kilo, ale v tomto případě mu váha nepomohla. Na začátku druhého kola šel Chorvat k podlaze a nestihl se srovnat ani během počítání rozhodčího.

V Lucerně praskaly provazy. Duel Řezníček vs. Svačina musel být přerušen

I když přišel v Lucerně na řadu kickbox, fanoušci u placeného přenosu si neužili ani první kolo. Zkušený Jan Rudolf poslal na podlahu Slováka Borise Zavadského, který se snažil popasovat s následkem úderů, ale ani když se chytal provazů, nedokázal se srovnat. Konec.

Legendy se vrátily do ringu. Ladislav Kutil vs. Luboš Šuda

Zajímavý průběh měl duel mezi Vladimírem Řezníčkem a Jiřím Svačinou. Jak předchozí zápasy padaly rychlostí blesku, tento si vyžádal nečekanou patnáctiminutovou pauzu. Svačina se během prvního kola opřel do provazů a ty nevydržely, patrně jeden z kovových upínáků povolil a horní řada provazů změnila vizáž. Nakonec se ale duel doboxoval na plných šest kol, výhru bral Řezníček.

Součástí večera byla i jeden speciální souboj. Ladislav Kutil a Luboš Šuda nastoupili do exhibičního zápasu. Důvod byl jediný. Před šesti týdny vyhořel Kutil gym a část vybraných financí z placeného přenosu šla na podporu této boxerské tělocvičny. Tihle dva se potkali v ringu potřetí. Předchozí dva zápasy vyhrál Šuda, nyní souboj neměl vítěze, rozhodčí viděli remízu.