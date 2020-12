Boxerské šortky vyměnil za policejní mundúr. Po titulu žádná oslava, Ducár šel na čtyřiadvacítku

V úterý v deset večer boxer Vasil Ducár vybojoval mistrovský titul ČUBP v křížové váze po výhře TKO na Galavečeru profesionálního boxu a K1 v Lucerně, když ve třetím kole ukončil Václava Pejsara. Výhru si připsal Čech, který je na 55. místě na světě. Žádná oslava ale nepřišla. Ve středu ráno nastoupil na čtyřiadvacítku do práce. Boxerské šortky vyměnil za policejní mundůr. „Pás vezmu určitě do práce, domů ho nepošlu,“ smál se jedenatřicetiletý boxer.

Konec ve třetím kole z deseti, takže dobře odvedená práce?

Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl. Ani jsem nevnímal, že tu nejsou diváci, soustředil jsem se na zápas. Zápas byl krátký, tak jsem to ani nestihl vnímat.

Překvapil vás tak rychlý konec?

Čekali jsme pátý, šestý kolo, taková byla naše predikce, jsem rád, že to takhle dopadlo. Jeden manažer a trenér mi poslal zprávu, abych se neupínal na knockout a on přijde. A to se přesně stalo.

Málem přišel už v prvním kole, když jste trefil spodek, je to tak?

To bylo asi ve druhé minutě, pak už jsem věděl, že si s tím budu hrát a budu si zápas užívat.

Co budete dělat s bonusem 100 000 korun?

Nevím, to teď neřeším. Manželka mi bonus určitě bude chtít vzít, ale já ho budu muset schovat někde pod polštář, jinak ho rozfofruje.

Dělal jste váhu přes Vánoce, přijde odměna?

Teď se osprchuju a ráno jedu do práce, pozítří si možná uděláme s rodinou pěkný výlet. Někde se dobře najíme, ale ne v restauraci.

Jakou máte směnu v práci?

Mám čtyřiadvacítku. Bral jsem si volno před zápasem, teď už nebylo možný, takže jdu do práce, nemám s tím problém, tohle jsem zažil už několikrát.

Co pro vás titul znamená?

Je to pro mě strašně moc, jsem za to strašně moc vděčný, díky moc Matoušovi (Rajmont), že Lucernu vůbec dokázal uspořádat. Bál jsem se do poslední chvíle, mohl jsem být já, případně soupeř mohl být pozitivně testovaný, tohle se nedá ovlivnit. Bál jsem se, že se tohle může stát. Díky také moc soupeři, titul je pro mě strašná satisfakce a zadostučinění. Doufám, že jsem se hodně posunul, hodně jsem pracoval, zkvalitnil jsem přípravu a chtěl jsem ukázat, že se fakt chci řadit do světa, chci patřit do světového boxu. Chtěl jsem ukázat rozdíl mezi světovým a tuzemským boxem, což se mi doufám povedlo.

Co plánujete dál?

To se uvidí, vliv má i pandemie, další okolnosti, jaká přijde nabídka. Já pořád jedu stále dál a budu čekat na další velkou výzvu a tu už využiju. Chci vyhrát každý další zápas a chci sbírat zelená políčka jako ve škole.

Kam jste se posunul?

Navázal jsem spolupráci v Česku s Láďou Kutilem, taky jsem navázal spolupráci v zahraničí, měl jsem kvalitnější přípravu, zaměřil jsem se jen na box a více jsem vše zprofesionalizoval. I díky zahraničním zkušenostem jsem pochopil, že to je jen o dřině. Je to blbý, ale oprostit se od rodiny, nechat je tu měsíc, dva a jet to oddřít.

Máte zahraničního manažera, díky kterému se dostanete ke sparingům v cizině, jak velký rozdíl jste poznal proti Česku?

Je to velký rozdíl. Tam se třeba neřeší vůbec kondice, tak to tam je. Neviděl jsem nikoho, že by si dal proteiňák, ti kluci to mají fakt nadřený. Tam jsou takové tréninky, že jsem po týdnu chcípal. Oni jsou na kempu tři měsíce. Fakt je to jiný pohled, opravdu profesionální přístup, který vám otevře oči. Ať si myslíme, že tady makáme, co jsem si myslel, tak si děláme relax.

Nepřemýšlel jste, že byste opustil policii a věnoval se jen boxu?

Asi ne, svoji práci mám rád.

Rozumím, ale pokud chcete stoupat v žebříčku, budete potřebovat více času na přípravu, regeneraci atd. ne?

Zatím to jde skloubit, mám výbornou práci a výborný kolegy, fandí mi a podporují mě. Ještě jsem nenarazil na pracovní překážku, která by mi znemožnila kvalitní přípravu. Nadělám si, vezmu si dovolenou, nemám problém, navíc je to i zpestření. Když jsem v práci, těším se na trénink a obráceně.