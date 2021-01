Dvojitá dávka pro Monstera. Nejdříve UFC s Muradovem, za týden ho bude chtít vypnout Brazilec

Na přípravu nemá dostatek času, k tomu týden před premiérou v organizaci OKTAGON MMA vyrazí Petr Monster Kníže do Abú Zabí s Machmudem Muradovem, který má zápas v UFC 23. ledna. Jeho trenér bude bojovat o týden později. Soupeřem mu bude Leandro Buscape Silva, jenž má za sebou také historii v UFC. Třiačtyřicetiletý český bojovník prohrál v MMA kariéře jen jednou. Pokud na konci ledna vyhraje, má mít šanci jít titulový zápas ve váze do 77 kilo. „Je to velká výzva,“ potvrdil Kníže, který ve středu odjel trénovat do Polska.

Jak vidíte váš zápas s pětatřicetiletým Brazilcem?

Je to velká výzva, a to z několika důvodů. Není moc času na přípravu, dále on má sedm zápasů v UFC, zápasil v ACB, naposledy porazil šampiona Bryczeka, takže co se týče zápasové bilance a zkušeností, je na tom určitě líp než já. Zápasil s lepšími soupeři. Nikdo jiný se mnou ale nechtěl jít, tak jsem to vzal a zkusíme to (smích).

Máte dostatečně dlouhou přípravu?

Vždycky je potřeba trénovat a mít kvalitní sparingpartnery, což v této době není úplně jednoduchý, takže musím vycestovat ven. Každý zkušený zápasník vám řekne, že kvalitní příprava bez sparingu není možná. To je zásadní věc, jinak fyzicky a kondičně vše probíhá dobře.

Budete mít formu na konci ledna?

Nevadí mi, že mám zápas brzo, jen na tohoto soupeře by byla potřeba více specifická příprava a delší doba. Kdybych šel s někým snadnějším, nevidím v tom problém, snad stihnu všechno, co je potřeba.

Máte dvě role, jste trenér a zápasník, jak se balancuje na těchto vahách?

To je vždycky těžký, je to vždy na úkor něčeho. Teď se oficiálně moc netrénuje, tak je více času, ale zase je problém se sparingy. Kdyby byla situace normální a byly by všechny tréninky od začátečníků po profíky, bylo by to těžký.

S Muradovem letíte na zápas do Abú Zabí, nepřemýšleli jste o tom, že nepoletíte?

Nejdříve se domluvil můj zápas a pak se objevila možnost, že Mach bude mít zápas, 23. ledna. Má dobrého soupeře, je to na dobrém eventu, takže jsme se rozhodli, že tam pojedeme.

Machmud Muradov (uprostřed) a Petr Monster Kníže (vpravo).

Instagram: makhmud_muradov

Na konci minulého roku jste takto byli v Las Vegas a vy jste zůstal měsíc na hotelu kvůli koronaviru, nemáte obavu, že se může tento scénář opakovat?

Ještě mám imunitu, jsem v pohodě. Klukům končí v čase zápasu, samozřejmě půjdeme na testy a doufám, že bude všechno v pořádku.

Co je pro vás větší výzva - váš zápas, nebo Muradov na UFC, kde má fight Conor McGregor?

Tohle je krásná šance se ukázat, navíc má Mach soupeře, který je pro něj hratelný, je tam velká šance vyhrát, to je dobrá motivace. Teď se budeme připravovat spolu, ve středu odjíždím do Polska. Budu připravovat sebe a jeho budu mít pod kontrolou.

A jak vidíte svůj zápas?

Vzhledem k tomu, že se Buscape nechal slyšet, že mě bude chtít vypnout, jestli to je skutečně pravda a není to fejk, tak to bude víc v postoji. Pro mě bude jednodušší s ním jít v postoji než ho házet, špinit hru a jít na zem.

Během týdne dva zápasy, poprvé jako trenér, podruhé jako bojovník, kdy budete víc nervózní?

Určitě 23. ledna.

Se Silvou jdete domluvenou váhu do 80 kilo, co bude potom, zápas do 77 kilo o titul s Davidem Kozmou?

Domluvené je, že teď jdu 80, když vyhraju, budu mít šanci bojovat o titul ve veltru, s kým, to se uvidí, jestli bude Kozma obhajovat, nebo ne.

Oficiálně máte ve statistikách 11 výher a 1 porážku s Karlosem Vémolou, kolik máte zápasů ve skutečnosti?

První zápas jsem měl v roce 1998, tenkrát se to moc nepočítalo. Určitě mám 25 zápasů, mimo Karlose všechno výhry.