McGregor slibuje rychlý konec. Mám tě rád, ale ukončím tě do 60 sekund, vzkázal soupeři

Dlouho očekávaný zápas, a tak rychlý konec? Tento scénář slibuje zápasník MMA Conor McGregor, který 23. ledna vstoupí do klece na galavečeru UFC 257 s Dustinem Poirierem v Abú Zabí. „Ukončím Dustina do 60 sekund,“ cituje Ira dailymail.co.uk. Jejich první zápas v roce 2014 trval 106 sekund. McGregor vyhrál, teď si věří ještě na dřívější ukončení.

McGregor bojoval naposledy 18. ledna 2020 s Donaldem Cerronem, kterého na UFC 246 vyřídil za 40 sekund. Tento souboj nastal poté, co v březnu předminulého roku oznámil odchod do zápasnického důchodu. Stejné prohlášení učinil i v roce 2016. A také v červnu 2020. Vše je zase jinak, jde se opět bít do oktagonu.

„Miluji Dustina, myslím, že je to dobrý bojovník. Je to dokonce skvělý bojovník, víte? Ale stále je několik úrovní pode mnou," hýří sebevědomím dvaatřicetiletý irský zápasník, který má v MMA skóre 22:4, Poirier má poměr výher a proher 26:6.

https://www.facebook.com/ufceurope/videos/398470437928390/

Poirier je proslulý svou houževnatostí, ale McGregorův trenér Owen Roddy věří, že jeho bojovník najde recept na děravou obranu rodáka z Louisiany. „Má dobré ruce, je tvrdý, odolný a udává tempo. Myslím, že je to kombinace těch věcí, které mu umožnily mít takový úspěch, ale lidé nebijí jako Conor. Jeho soupeři nebijí jako Conor. Vše, co Conor potřebuje, je zlomek sekundy," je přesvědčen trenér.

Na stejné akci v Abú Zabí bude bojovat také Machmud Muradov, soupeřem mu bude Andrew Sanchez z USA. Českého Uzbeka čeká třetí duel v UFC, předchozí dva vyhrál. Na konci února bude mít druhý fight pod americkou organizací Jiří Procházka, poměří síly s Dominickem Reyesem. David Dvořák zatím na tento rok nemá potvrzený zápas v UFC.