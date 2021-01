Hora vkročila do ringu. Dojde na nejtěžší boxerský zápas v historii?

"Jaký to byl zážitek? Obrovský. Díky Stevenovi Wardovi, že se mnou do toho šel. Skvělý chlap a absolutní bojovník v ringu. Pochybuji, že by se našlo hodně lidí, kteří by šli s někým, kdo je takto veliký," podělil se o své pocity 206 centimetrů vysoký strongman a herec na svém instagramu.

Rozdíl mezi oběma byl více než 60 kilogramů. Soupeř je ale profesionálním boxerem, který má skóre 13:1 a patří mu 92. místo na světě v křížové váze. „Poprvé jsem ho potkal, když otevřel dveře do výtahu, sklonil se a vešel bokem, protože je tak široký," vzpomínal s úsměvem Ward pro BBC. „Naskytla se mi příležitost, trochu šílená, ale proč ne," řekl také k zápasu.

Tato premiéra byla jen ukázkou před 18. září, kdy půjde Björnsson do dalšího zápasu. A patrně více vyhecovaného. Thor a proti němu další legenda z řad světových siláků. Boxerské rukavice navlékne Eddie „The Beast" Hall. Střet těchto dvou je považován za nejtěžší boxerský zápas v historii.

Oba do boxerského duelu hubnou, ale v době silových výkonů vážili až 196 a 206 kilo! „Mám k tomuto sportu obrovský respekt, tohle byl jen začátek. V září budu v nejlepší kondici svého života a knockoutuji Eddieho Halla," nechal se slyšet Björnsson.

Zápas dvou gigantů byl ohlášen na jaře minulého roku. Pokud tento duel opravdu dopadne, stane se jedním z nejsledovanějších boxerských střetů, protože tohle se často nevidí. „Box je pro mě úplně nová hra a vyžaduje pro strongmana jiný druh kondice a vytrvalosti," poznává Hall dřinu na vlastní kůži.

Hall byl v roce 2017 nejsilnějším mužem na světě a jako první zvedl 500 kg v mrtvém tahu. Pak ho ale překonal Björnsson, zvedl 501 kilogramů. Za pár měsíců by se měli potkat v ringu.