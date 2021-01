Konec karantény, vše jde podle plánu, v sobotu si chce Machmud Muradov připsat třetí výhru v UFC. Návrat do oktagonu po více než roce, tentokrát uzbecký Čech poměří síly v Abú Zabí s Andrew Sanchezem, ten jde v UFC do svého devátého fightu. „Vždycky jsem připravený, těším se. Jdu za vítězstvím,“ loučil se Muradov při odletu z Prahy.

On má v kariéře poměr výher a proher 24:6, z toho 2:0 v UFC. Američan je na číslech 12:5 a 5:3. Muradov zápasil naposledy v prosinci 2019 a připsal si KO, které vyfasoval Trevor Smith. Sanchez si přípsal uplynulý duel v srpnu a slavil výhru, KO si odnesl Wellington Turman.

„Není to úplně jednoduchý soupeř, protože měl i těžší soupeře, než je Mach, na druhou stranu všechny zápasy, které vyhrál, vyhrál na body. Mach bude stoprocentně rychlejší a pohyblivější. Nebudeme se chtít pouštět do větších přestřelek, v tom je jeho největší síla, jinak si myslím, že taktiku by si měl Mach prosadit," je přesvědčený trenér Petr Kníže.

Po příletu do Abú Zabí celá výprava prošla dvoudenní karanténou, nyní probíhají poslední přípravy na víkendový zápas a dělání váhy. „Taktika bude jiná, jinak obecná příprava probíhala stejně. Mach strávil tři týdny v Polsku na sparingách, takže super," je spokojený trenér, který se sám připravuje na zápas, který proběhne 30. ledna pod organizací OKTAGON MMA.

Česká stopa v UFC Karlos Vémola 6 zápasů - 2 výhry Viktor Pešta 5 zápasů - 1 výhra Lucie Pudilová 7 zápasů - 2 výhry Jiří Procházka 1 zápas - 1 výhra David Dvořák 2 zápasy - 2 výhry Machmud Muradov 2 zápasy - 2 výhry

Machmud Muradov málem neodletěl ke svému třetímu zápasu v UFC. Problémy ale vyřešil

Sport.cz

Muradov odletěl připravený a s jasným přesvědčením v hlavě. „Sanchez je hratelný, je to wrestler, těším se na zápas. V postoji jsem mnohem rychlejší, sice má hodně zápasů v UFC (osm), ale jsem určitě lepší. Tohle bude první vítězství pro dceru po jejím narození. Ona je pro mě nejvíc, jsem rád, že můžu pro ni něco udělat a dát ji ten nejlepší život, co si zaslouží."

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

Muradov má zatím za sebou dva zápasy v UFC. V prosinci 2019 ve Washingtonu na něj nestačil Trevor Smith, ve třetím kole dostal zničující K.O., když šel po pravém háku k zemi. Američanovi po přesné kombinaci vyletěl chránič z úst, poté musel být ošetřen a několik minut se nemohl postavit na nohy. Premiéru si Muradov připsal v září 2019, když vyhrál na body. V Kodani na něj nestačil Alessia Di Chirico.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>