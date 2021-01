Excelentní talent, který může myslet na špičku ve dvou bojových sportech. Kam až vyšplhá?

Když vyšle své dlouhé ruce do boje, je postrachem. Pokud trefí cíl, soupeř to pozná. Matěj Peňáz patří mezi kickboxerskou špičku, ale ochutnal také zápasy v kleci, zvládl premiéru v MMA a nyní jede po dvou sportovních kolejí, obě ve stylu bojovníka. A na obou frontách může uspět. Další souboj ho čeká 30. ledna na turnaji Oktagon 21, kde ho potká v kleci v Brně Romain Debienne z Francie, který má za sebou sedm MMA bitev, čtyřikrát vyhrál. „Věřím, že kdyby se mi v MMA dařilo, dostanu se do velké zahraniční organizace,“ říká třiadvacetiletý český zápasník.

Jste elitní postojář, máte smlouvu v prestižní kickboxerské organizaci Glory. Před pár dny jste byl součástí sparingů Jiřího Procházky. Jak se to řeže s bojovníkem UFC?

Takové sparingy vám dají nejvíc, je to nejbližší zápasu. Člověk si zvyká na tlak, vyrovnává se s tím i psychicky. Tohle je pro mě největší přínos, když si můžu zaspárovat s nejlepšími kluky z české scény.

Procházka se věnuje MMA, sledujete ho?

My se s Jiřím známe dlouho, začínal jsem s ním v Brně. Pro mě to je super, baví mě to a cítím, že se můžu zlepšovat. Vidím, jak on se zlepšuje v postoji, i psychicky, i zápasově. Jsem rád, že se s ním můžu takhle porovnávat.

Někdy dojde i na krev. Jak se připravuje Jiří Procházka na druhou bitvu v UFC?

I vy jste už nakoukl do MMA, na konci ledna vás čeká další zápas. Co říká Procházka na vaše MMA?

Byl překvapený, že se chystám do MMA, což mě chytlo po Undergroundu. Myslím, že dobrý, že mi fandí, takto se podporujeme.

Přesto máte kontrakt v Glory, kdy tam dostanete další zápas?

Mám s nimi podepsanou smlouvu, ale na potvrzení zápasu ještě čekám. Dělají druhý galavečer, ale mají tam hodně málo zápasů, myslím, že jich tam bylo jen šest. Termín nemám, takže další zápas bude pod pravidly MMA.

Jak se kombinují dva sporty?

Já doufám, že dobře. Někteří lidi říkají, že to nejde, ale já myslím, že to jde. Teď mám období, kdy se věnuji víc zemi, snažím se zlepšit, tady mám největší nedostatky. Potřebuju se naučit dobře vstávat, bránit.

Nové věci proti postoji...

V kickboxu se vůbec nesoustředím, že bych mohl spadnout, je mi to jedno, tlačím se dopředu a nemám snížený těžiště. Když jdu sparingy, musím se víc soustředit, protože se mě pokusí kluci házet. Většina lidí se mnou nechce boxovat, to je největší rozdíl.

Vidíte posun v MMA?

Zlepšil jsem se, už tak nějak vím, co bych měl dělat, jak to má vypadat, kam mám dávat ruce, ale furt to není ono. Občas cítím, že jsem v úplně nové pozici, takže si nejsem jistý, potom udělám, co mě napadne, takový, co v sobě mám. Pomalu si zvykám, třikrát týdně chodím čistě jen zem. Pokrok jsem udělal, ale ještě to chce hodně práce.

Premiéra vám vyšla, Patrika Jevického jste ukončil po necelých třech minutách...

Nejvíce mě bavila příprava na ten zápas, to jsem si užíval. Zažíval jsem změnu, jel jsem do Polska na sparingy. Baví mě to i teď, vidím větší pokrok, přece jen, když deset let v postoji boxuju, tak ten pokrok je minimální.

Máme leden, jaké jsou vaše plány pro tento rok, případně i dále?

V kickboxu chci teď určitě zápasit pod organizací Glory, rád bych tam dostal příležitost jít titulový zápas. V MMA to mám ještě otevřený, nekladu si limity. Věřím, že kdyby se mi dařilo, dostanu se do velké zahraniční organizace, ale vím, že musím ještě hodně pracovat hlavně na zemi. Třeba za dva roky věřím, že bych se mohl někam podívat.