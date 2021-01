Zápasí se staršími. Desetiletý bojovník sumó váží dvaapůlkrát víc než jeho vrstevníci

Japonskému chlapci Kjuta Kumagajovi je teprve 10 let. Na svůj věk už váží extrémních 85 kilogramů, to je přibližně dvaapůlkrát víc, než je průměr jeho vrstevníků. Ve sportu, který si Kumagai vybral, se mu ovšem každé kilo navíc ohromně hodí, zápasníci japonského národního sportu sumó jsou svými enormními objemy pověstní. Na to, jak vypadá tréninkový den nadějného sumó bojovníka, se můžete podívat ve videu níže.