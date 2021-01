Procházka dostal dárek od UFC. Je mi ctí, okomentoval překvapení český bojovník

Má za sebou jeden zápas v UFC, premiéru mezi elitou bojovníků MMA. Přesto Jiří Procházka zaujal natolik, že jeho červencové KO zasáhne i virtuální svět. Americká organizace podepsala atraktivního zápasníka, který se dočkal odměny. Dnes byla globálně odtajněna informace, že zástupce brněnského Jetsaam gymu byl zařazen do UFC4. Procházka se stal součástí videohry, což je počin, který se nepoštěstí každému. „Je mi ctí. V UFC jsem měl jeden zápas a oni mě dali do hry, je to příjemný,“ přiznal Procházka.

Osmadvacetiletý Čech má za sebou v UFC pět zápasových minut a 49 sekund. Tento čas stačil, aby se dostal do počítačové hry. „Je mi ctí, ale zároveň to je to, co od UFC a sebe vyžaduji. Mám dost zkušeností, abychom šli pro titul. Extra se nad zařazením nepodivuji, ale samozřejmě to je pocta, je to příjemný," přiznal Procházka, který má v kariéře 27 výher, 3 porážky a nyní drží sérii jedenácti výher od dubna 2016. Do UFC přišel jako šampion japonské organizace Rizin.

Premiéru v UFC si připsal v červenci minulého roku. „Pak přišli s UFC 4, tak jsem si říkal, bylo by super, kdyby udělali nějaký update se mnou. A je to tady. Doufám, že si udržím vše jako v prvním zápase, tedy kromě prvního kola, a budu moct formu ukázat v nadcházejícím zápase. Trochu jsem pozměnil styl, někdy mívám i ruce nahoře, ale až přijde chvíle jít a udělat výkon, tak budu mít ruce zase spuštěný," usmívá se Procházka.

Někdy dojde i na krev. Jak se připravuje Jiří Procházka na druhou bitvu v UFC?

Sport.cz

Před pár dny mu zavolal muž, který má v UFC na starosti Evropu. Ten mu oznámil, že bude zařazen do hry. Žádné předchozí komunikace, debaty. „Viděl jsem svou fotku, jsem docela cvalík, jsem tam trochu jako těžká váha, mám tam pupek," okomentoval svoji postavičku Procházka, který se hrám nevyhýbá, hraje na playstationu.

„Teď je jasný, že si zahraju UFC 4, zahraju si sám se sebou, chci vidět, co mi vymysleli za zbraně, jak si budu moct postavičku sám upravit," je zvědavý rodák z Hostěradic.

V počítačové hře mu tvůrci dali 4,5 hvězdy z 5, co se týče postoje a zdraví, 3,5 dostal za grappling. „Nevím, jestli mě můžou takto zhodnotit po prvním zápase. Co se týče postoje, to mě nějak netankuje, vždy je co zlepšovat a grappling teprve předvedu," nepochybuje český bojovník.

Šanci bude mít 27. února v Las Vegas, kdy se mu postaví Dominick Reyes, trojka polotěžké divize UFC, Procházka je nyní pátý.