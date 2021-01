McGregor se vrací po divoké jízdě. O třetí výhru v UFC jde bojovat Muradov

McGregor se vrací po roce, čas před návratem nazval divokou jízdou, ale přežil ji. „Prošel jsem vším. Byla to pro mě divoká jízda. Občas to nebylo snadné, ale nechtěl bych, aby to bylo jinak. Jsem velmi nadšený, že jsem tady. Jsem velmi nadšený, že tu mám fanoušky. V sobotu večer v oktagonu nakreslím krásný obrázek. Jsem opravdu nadšený, že to mohu udělat," citoval Ira server cnn.com.

Poirier s McGregorem prohrál v 2014 za 106 sekund, teď doufá, že vydrží delší dobu. Američan věří, že se z něj během šesti let stal odlišný bojovník „Nyní jsem více připravený po mentální stránce. Když jsem byl mladší, moc jsem neřešil mentální stránku a poslouchal kritiky. Poslouchal jsem názory lidí, poslouchal jsem Conora. Byl jsem frustrovaný a uvízl jsem ve všech slovních válkách, které vedly k boji. Dostal se mi pod kůži," připustil Poirier.

Před tímto ostře sledovaným fightem se do klece zavřou Dan Hooker a Michael Chandler. Poslední dva zápasy se odehrají v lehké váze. Čtyřka bojovníků a potencionální soupeři do dalších bitev.

„Je to neuvěřitelný sport, kdy můžete změnit svůj život v jednom boji. Jeden okamžik, jeden kousek magie a můžete mít opravdu šanci změnit svůj život. Mé oči sledují titul," nechal se slyšet Hooker.

On chce poznat slastný pocit výhry, stejný záměr má také soupeř, který do této doby zažil největší chvíle v konkurenčním Bellatoru, kde byl také šampionem. Teď začíná psát novou kapitolu s titulem UFC.

„Musím to zvládnout a předvést dominantní výkon. Pokud tohle zvládnu, věřím, že dopadne zápas s Conorem McGregorem. On je šampion našeho sportu, žijící ikona," nechal se slyšet čtyřiatřicetiletý Američan.

Pár hodin před posledními dvěma zápasy půjde do boje Muradov, který je se Sanchezem zapsán jako třetí na kartě z dvanácti duelů. „Tohle je krásná šance se ukázat, navíc má Mach soupeře, který je pro něj hratelný, je tam velká šance vyhrát. To je dobrá motivace," věří ve výhru trenér Petr Kníže.

Machmud Muradov v tréninku

Facebook: Makhmud Muradov

Podobný pohled má i sám zápasník. „Je hratelný, je to wrestler, těším se na zápas. V postoji jsem mnohem rychlejší, sice má hodně zápasů v UFC (osm), ale jsem určitě lepší," řekl při odletu do Abú Zabí Muradov.

Přímý přenos turnaje UFC 257 bude vysílat O2 TV na stanici Premier Sport, kde můžete zápasy sledovat.