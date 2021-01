Tuhle dávku pěstí McGregor neustál. Jak reaguje svět?

Zápasy šetří, k tomu nemá ideální výsledky, co bude dále s Conorem McGregorem? Od listopadu 2016 vkročil čtyřikrát do klece, dvakrát padl. Bývalý král dvou váhových divizí v UFC má stále zvučné jméno, auru, ale zápasník, který má na účtech miliardy, zažívá v kleci horskou dráhu. O víkendu vyfasoval poprvé T.K.O. Dustin Poirier ho zbil.

„Výsledek je překvapení, ale nikoliv šok. Svým způsobem jsou si oba borci hodně podobní, ve spoustě věcech je podle statistik Dustin lepší. Takže kdyby na druhé straně klece nestál Conor, který je v mnoha směrech speciální, favorizoval bych před zápasem Poiriera," myslí si trenér Daniel Barták.

McGregor sliboval, že vyhraje za 60 sekund. Místo toho musel po zápase při cestě na tiskovou konferenci použít hůl, kulhal, jak měl rozkopanou přední nohu. Tu mu Američan umrtvil svými kopy. Když se Ir ve druhém kole dostal zády ke kleci a Poirier do něj vysypal dávku, McGregor se ocitl v pasti, ze které se nedokázal dostat.

„Snažili se ho zpomalit wrestlingem a calf kicky, které rozhodly celý zápas. Takže hlavní Conorova chyba byla, že se nechal rozkopat. Určitě mu neprospívají dlouhé pauzy mezi zápasy. Tři zápasy za víc jak čtyři roky jsou prostě málo. Dustin jich za stejnou dobu stihl devět," všiml si vytížení Barták.

Zápas nenechal chladným také zápasníky po celém světě. A ne všichni jsou shovívaví k předvedenému výkonu. „Když změníte svůj tým, nenecháte si sparingpartnery, kteří z vás udělali šampióna a spárujete s malými dětmi. Tohle je daleko od reality," tweetoval neporažený Chabib Nurmagomedov.

„Nádherné na zápasech je, že se může stát cokoliv. Gratuluji Poirierovi k velké výhře," napsal na sociální sítě boxer Manny Pacquiao. „S mými kopy bych poslal Conora do důchodu," přidal se šestatřicetiletý Rafael dos Anjos.

V důchodu už byl McGregor třikrát, pokaždé se vrátil, co bude nyní následovat? „Svět někdy musí být férový. Gratuluju Dustinovi. Klobouk dolů před Conorem. On se vrátí, nepochybuji," myslí si za se Anthony Smith.

„Wow. Kopy udělaly své kouzlo a následovaly ruce," poznal rozdílový moment Alex Vokanovski. „Dustin šokoval svět," přidala se Megan Anderson. "Třetí jejich zápas bude obrovský," myslí si Matt Brown.

V roce 2014 vyhrál McGregor za 106 sekund T.K.O. V roce 2021 získal výhru Poirier. Také T.K.O. Co bude nyní s dvaatřicetiletým Irem, co může znamenat tato prohra?

„Nic. Z posledních tří zápasů prohrál dva. Pořád to bude TEN Conor McGregor. Pan Někdo. Uvidíme. Říkal, že chce být aktivní, a to je přesně to, co mě zajímá. Jestli se z porážky oklepe a zda se mu povede znovu vystoupat na vrchol," je zvědavý Barták.

„Kolem McGregora je aura, má obrovský jméno. Vzhledem k tomu, co má za sebou, čeho dosáhl, jaký komfort má na účtu, nevím," připomněl už před zápasem trenér Martin Karaivanov.

Ir v sobě musí mít stále chuť dřít, předvést se, vítězit. Jenže s životem v luxusu je složitější přinutit se každý den na tréninku řezat a chodit domů s bolavým tělem...