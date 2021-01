Proč přišel Monster o bitvu s Brazilcem, který ho chtěl vypnout?

Dostal se do výjimečné situace. Zápasník MMA Petr Monster Kníže ladil formu na sobotní zápas na akci Oktagon 21 v Abú Zabí na turnaji UFC, kde zápasil jeho svěřenec Machmud Muradov. Do Prahy se ale vrátil a věděl, že nic nebude. Přivezl si pravděpodobně natažené tříslo, teď ho čeká vyšetření, pak bude vědět, co bude, kam může směřovat další zápas.

„Bohužel, s tím se nedá nic dělat. Už v Polsku jsem při sparingách měl trochu problémy s nohou a během tréninku v Abú Zabí jsem si natáhl tříslo. Já mám problémy s bedrokyčlostehenním svalem a s tím nic neudělám. Neprovedu rychlý výpad, sprint," řekl v úterý po dvaadvacáté hodině Kníže, když přiletěl do Prahy.

„Musím se dát do pohody. Není to těžký zranění, ale když jednu nohu nezvednu a druhou neohnu, tak se s tím špatně bojuje," dokázal se pousmát nepříjemné situaci.

Soupeřem mu měl být Leandro Buscape Silva, jenž má za sebou také historii v UFC. Tam stihl dnes pětatřicetiletý Brazilec osm zápasů.

„Vzhledem k tomu, že se Buscape nechal slyšet, že mě bude chtít vypnout, jestli to je skutečně pravda a není to fejk, tak to bude víc v postoji. Pro mě bude jednodušší s ním jít v postoji než ho házet, špinit hru a jít na zem," měl v hlavě Kníže plán ještě před čtrnácti dny.

Poslední souboj v kleci prožil na podzim roku 2019. Na další si musí počkat. Otázkou je, kdy to bude, kdy se třiačtyřicetiletý zápasník vrátí.

Nabitý leden Petra Monstera Knížete. Zápas v UFC, hned poté bitva s Buscapem. Takové byly plány ještě před pár dny.

„Doufám, že budu brzo v pořádku. Zajdu na fyzioterapii k doktorovi, zjistíme rozsah zranění. Buď to bude natažený nebo natržený. Doufám, že uslyším první variantu. Byl jsem u doktora v Abú Zabí, ten mi řekl deset dní klid, potom začít postupně zatěžovat a do tří týdnů jet na sto procent. Pokud to bude takto, v březnu bych mohl zápasit," věří v lepší variantu Monster.

Brazilský zápasník se přesto na turnaji Oktagon 21 ukáže, organizátoři mu na sobotu domluvili zápas s Alexem Lohorém, který na konci roku prohrál zápas s Karlosem Vémolou.