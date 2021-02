Odměna pro pořádného chlapa. Česká těžká váha má svoje pivo

„Reakce byly vesměs pozitivní, zkontaktoval mě jeden bývalý zápasník a navrhl energy drinky s vlastní etiketou, potom i piva. Zkusil jsem to a mělo to docela velký úspěch. Máme nealkoholickou bezinku, višeň a zázvor. Teď bude ještě světlý ležák, dvanáctka, která bude mít 5,2 voltů. Jde o spolupráci s libereckým pivovarem Konrád," je spokojená třiatřicetiletá těžká váha, která má za sebou přes padesát zápasů v ringu.

S tímto nápadem oslovil českého bojovníka Radim Kušnirak, který má za sebou také duely v ringu. Teď nabízí sportovcům nevšední propagaci.

„Pohybuji se ve sportu, pro pár kluků jsme udělali energy drinky. Napadlo mě Michalovo jméno, to mě zaujalo, jeho příjmení mi připomíná některé značky. Jméno musí mít nějakou hodnotu, to Michal má. Můžu prozradit, že máme rozpracované i další sportovce, ale ty si nechám ještě pro sebe. Ohlas u Michala byl velký, strhla se dotazová lavina. Jde o propagaci jména sportovce, kde promuje sám sebe, nabízí produkt partnerům, fanouškům," okomentoval Kušnirak jednu z možných cest propagace.

Duben 2019. Michal Reissinger poslal polského obra několikrát k zemi.

Jako sportovec, který je v každodenním tréninku, si nemůže Reissinger vypíjet, ale občas si dá. „Pivko mi chutná, v létě často grilujeme na zahradě, k tomu se vybízí dát si občas pivo, ale nejsem nějaký pijan, aby to blbě nevyznělo. Pivko si občas dám, ale spíš v létě, v zimě nemám chuť," říká thajboxer, který se nyní připravuje na svůj třetí boxerský zápas, ten proběhne 27. února v hotelu Větruše v Ústí nad Labem na akci Save Boxing, kterou pořádá Lukáš Konečný.

A jak vzniká jeho dvanáctka, jakou má chuť? „Jde o 40 až 50 dní, než se všechny chutě vyladí, srovnají, aby měl zákazník hezké srovnání do krku. Naše dvanáctka je hořká, ale nemá být ostrá, nemá ulpívat na jazyku, má být příjemná, aby byl časem důvod k dalšímu napití. Mám radost, že sportovci využívají naše pivo, jde o zdravý nápoj a pokud se správně dávkuje, tak si myslím, že vnáší do života zdraví i trochu radosti," je přesvědčený Petr Hostaš, sládek pivovaru Konrád.

Vlastní pivo, dárek pro blízké. „Je to spíš reklama, vizitka a spousta lidí, kteří mě podporují na cestě bojovníka, tak si ho rádi koupí, je to takový suvenýr pro fanoušky," usmívá se Reissinger, který je nyní také ponořen do organizace „reality show" UPC Fight - Cesta bojovníka.

Michal Reissinger (vpravo) na letní akci Yangames Fight Night.

„Chystáme projekt, protože thajský box je postrčen do ústraní, chceme ho zviditelnit, chceme ukázat, že u nás je hodně kvalitních bojovníků. Chystáme šestidílnou reality show, jestli to tak můžeme nazvat. Máme šestnáct zápasníků z Česka a Slovenska, nyní dolaďujeme poslední věci. Půjde o eliminační turnaje, kde se kluci mezi sebou utkají spolu a čtyři postoupí do finálového turnaje," představuje Reissinger základní obrysy projektu, který bude v následujících dnech více odhalen.