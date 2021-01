Legenda provedla krátký proces. Brno vidělo velké bitvy a zvraty v MMA

Michal Konrád - Igor Lukačovič, souboj v pérové váze, duel, který celý večer po 18 hodině odstartoval. Konrád navážil 65,9 kilo, do zápasu šel s osmdesáti, prozradil při komentování Ondřej Novotný. Favorit potvrdil kvalitu, Lukačovič dostával na zemi bití, nakonec byl na konci prvního kola uškrcen. „Nastoupil jsem s pocitem, jako bych jel na pytli," řekl k zápasu také vítěz.

Branislav Zuzák - Michal Glos, druhý jmenovaný šel do zápasu neporažený, to se po sobotě změnilo, favorit svoji roli nezvládl. Všechna tři kola si na zemi Zuzák bez větších problémů pohlídal a vyhrál na body. „Máma mi říkala, že musím vyhrát, jinak mě vyhodí z domu," vtipkoval Zuzák.





Tereza Bledá - Judyta Rymarzaková. O patnáct let mladší česká zápasnice šla do svého druhého profesionálního zápasu jako velká favoritka, za 88 sekund Polku uškrtila. Hotovo, krátký proces. „Bylo to rychlý. Musím říct, váha byla skvělá, šlo to úplně samo," zářila devatenáctiletá Bledá, která šla poprvé v kategorii do 57 kilo.

Matěj Peňáz - Romain Debienne. Zástupce kickboxerské organizace Glory šel do svého druhého fightu, Francouz do osmého. Peňáz předvedl chladnokrevný výkon, dostal se na zemi do problémů, ale všechny pokusy soupeře ustál a vše otočil. Po nekompromisním ground and pound bral vítězství, Francouz zápas vzdal, neměl sílu se bránit. Po čtyřech minutách odešel s porážkou T.K.O. „Bylo to složitější, počítal jsem s tím, borci mě budou chtít házet. Na začátku jsem byl rozčílený, ale pak jsem cítil, že to zvládnu, bylo to v pohodě," popsal výhru Peňáz.

Máté Kertesz - Christian Jungwirth, zápas, kde skončili oba bojovníci v krvi. Téměř celých patnáct minut proběhlo v postoji, nakonec se radoval Maďar. Dva rozhodčí viděli jeho výhru, jeden dal bitvu Němci. „Byl to tvrdý zápas, ale věřil jsem, že jsem vyhrál," oddychoval Kertesz s roztrženým obočím.

Filip Macek - Konstandin Enev, tady se čekal zápas na zemi, oproti tomu předchozímu. A to se potvrdilo. Macek byl ze začátku na zádech, v defenzivě, ale pak v něm bouchly saze. Pár sekund a bylo hotovo. Loket z otočky, kolena, ground and pound a po čtyřech minutách prvního kola slavil výhru T.K.O. „Mám líný starty, pořád o něčem přemýšlím, pak se ale dostavá přirozenost. Byl silný, čekal jsem, co bude. Trefil mě na začátku, ale neměl takové bomby jako Tichota a Růžička, kteří mi dávali zabrat v tréninku. Teď bych chtěl titul, prosím," řekl si o titulovou bitvu vítěz.

Hlavní kartu odstartovala Lucia Szabová a Rizlen Zouaková. „Myslím, že to bude pořádná bitka," tipovala před zápasem Slovenka, která šla proti soupeřce, jenž byla dvakrát na olympiádě, kde zápasila v judu. Po minutě Szabová přežila s velkým štěstím, když ji poslal k zemi loket z otočky, pak přestála další rány, navíc hodně krvácela z nosu, ale první kolo zvládla. Ve druhém tlačila, dostala soupeřku na zem a po 85 sekundách nasadila judistce armbar a měla neuvěřitelnou radost. „Mám velkou radost, tohle trénujeme, mám to najeté, jsem ráda, že se to vyplatilo. První kolo si pamatuju, dostala jsem úder, ale věděla jsem, že se nebudu vzdávat, možná byl malý blackout, ale v pohodě," zářila spokojeností Szabová.

Gábor Boráros - Matúš Juráček, očekávaný československý souboj, kde byl Juráček o šestnáct centimetrů vyšší. Skvělý taktický výkon, žádná pomatenost a zběsilost za ukončením. Distanc v postoji, když chtěl, kopl, trefil, silný na pletivu a přesvědčivý na zemi. Zasloužená výhra pro Juráčka na body. „Byl jsem nějaký zatuhlejší, ale jsem rád, že jsem to takhle ukočíroval. Věřím, že to bude lepší a lepší, když budu víc zápasit," řekl po zápase vítěz.

Miroslav Štrbák - Karol Ryšavý. Velké tempo a souboj, který nadchl. Postoj, zem, tohle byl kvapík, tady se nevyčkávalo a neválelo. Tuhle patnáctiminutovou reklamu na MMA ovládl Štrbák na body. „Ty kokos, velmi silný soupeř," oddychoval vítěz.

Lucie Pudilová - Marta Waliczeková. Zápas v postoji, na pletivu, který se ani na chvíli neodehrával na zemi. Ruce, kopy Polky a klinče, to bylo menu, které nabídly obě zápasnice. Na body 2:1 nakonec zvítězila česká zápasnice. „Ona slibovala, že je silná, byla silná, chci jít dát respekt, byl to jeden z mých nejtěžších zápasů, věřím, že mě to posune dopředu. Chtěla jsem ji hodit, ale byla fakt silná. Třetí kolo bylo fakt fyzický, ale věděla jsem, že ji fakt nechci nic nechat," řekla po bitvě Pudilová.

Leandro Silva - Alex Lohoré. Tihle dva si měli co říct už při vážení, dokonce na sebe mluvili během tří kol, Silva závěrečnou pětiminutovku bral jako exhibici a věřil ve svou výhru, nakonec zvítězil těsně 2:1 na body. Po výhře se omluvil, že nedal váhu a vyzval šampiona veltrové váhy Davida Kozmu, následně nezapomněl také na Karlose Vémolu ve střední váze.

Zápas o titul v lehké váze na pět kol patřil dvěma Slovákům. Ronald Paradeiser - Ivan Buchinger. Mládí vs. zkušenost. Paradaiser o 13 centimetrů vyšší, na druhé straně zase velké zkušenosti z těžkých zahraničních bitev. A legenda ukázala, že stále umí. Buchinger po 149 sekundách soupeře uškrtil a připsal si 24 submisi v kariéře. „Už teď mám ten opasek rád. Přpravoval jsem se brutálně, poslední týdny jsem chodil trénovat večer. Když jsem měl šanci, musel jsem to dokončit, cítil jsem, že je silný, nechtěl jsem mu dát žádnou šanci. Mám vysněný opasek," byl rozesmátý nový šampion organizace OKTAGON MMA o půlnoci ze soboty na neděli.