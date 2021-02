Vémola nepochybuje o výhře. Předvede slovenský warrior válku?

„Zápasem můžu hodně získat. Co se týká nějaké ztráty, tak to vůbec neberu, mám pětadvacet roků a myslím, že moje kariéra nebude trvat jeden, dva roky, takže si myslím, že v tomhle zápasu můžu jen získat," je přesvědčený slovenský zápasník, který se s Vémolou rozpovídal ve studiu při víkendové akci Oktagon 21.

„Zápas nebude trvat pět kol, a to z toho důvodu, že on neví, jaký to je být (v kleci) pět kol, tři kola, on v tom nikdy nebyl. Pokud se zápas nerozhodne v prvním kole, o což se budu snažit, tak další kolo navíc bude plus pro mě," předložil Vémola svůj scénář.

On měl první zápas v roce 2008, dosáhl na 30 výher a 6 porážek. Ďatelinka začal o pět let později a má nyní skóre 8:4, poslední čtyři duely vyhrál. Z dvanácti zápasů se jen dvakrát dostal do druhého kola, teď by měl jít až pět kol.

„Nikdy proti sobě neměl opravdového fightera, proto si myslím, že to je chyba jeho managementu. On je warrior, chce vyhrávat, ale já mám čtyřicet profesionálních zápasů, on čtyři výhry. Tohle nemůže stačit. Zápas bude zase v mojí režii a bude se čekat, jestli Terminátor udělá chybu. Já jsem udělal jednu s Attilou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu nikdy neudělám a porazím každého, koho přede mě Oktagon postaví, abych se dostal zpátky k Attilovi," je přesvědčený Vémóla, který nemůže zapomenout na K.O., které mu v listopadu 2019 uštědřil Attila Végh.

Právě březnový soupeř má být jedním z těch, kteří stojí v cestě za odvetou. Cesta k úspěchu pro Ďatelinku se jeví přes postoj, kde je vyšší, rychlejší, techničtější. Na zem s Vémolou se Slovák nechystá, říká, že tam je soupeř fenomenální. Dalším faktorem, na který si bude muset zvyknout, je tlak od fanoušků, médií, bude extrémně na očích.

„V hlavě jsem nastavený jako nikdy. V šestnácti jsem stával na poli, kde bylo na každé straně třicet lidí, a to mě psychicky nezlomilo, ale vím, že to nebude s Karlosem procházka růžovou zahradou," uvědomuje si vyzyvatel.

Tlak a psychická výhoda bude na druhé straně. Tím si Vémola prochází často a už pár let. „On si nedokáže představit, co je to za tlak, když desetitisíce, statisíce lidí budou sledovat každý den jeho tréninku. Všichni budou komentovat na Instagramu, jestli trénuje, jestli se fláká, co nosí, kam chodí, čím jezdí, s kým se baví. Tohle nikdy neměl, já to mám při každém zápase. Třeba se s tím jako mladý warrior vyrovná a bude to válka. Může se trefit, má skvělá kolena, lokty, může se trefit, ale co nemůže, to je dominovat v tomhle fightu. On je pro mě překážka na mé cestě," nepochybuje o výsledku Vémola.