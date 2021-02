Vezmu si jeho hlavu, hlásí neporažený čečenský Švéd. Postaví se mu však Rocky!

„Ten chlap je tak dominantní, má sebevědomí, chce pokračovat, bojovat každý víkend. Miluju to. Miluju lidi s takovou mentalitou. Miluju, jak talentovaný to je chlap, je to drsňák a opravdu skvělý bojovník. Je skutečný, on to ví, tohle já žeru," rozplýval se prezident UFC Dana White pro ESPN po prvních dvou zápasech.

Čečenský Švéd měl bojovat s Edwardsem minulý měsíc, ale střet byl odložen kvůli komplikacím s nemocí covid-19.

"Chci ho rozbít. Chci ho zničit. Vezmu si jeho hlavu. Teď mám devět (vítězství), ale brzy jich bude deset. Pak budeme pokračovat ve sbírání dalších," citoval server talksport.com šestadvacetiletého zápasníka.

Od května 2018 stihl Chimaev devět zápasů, všechny ukončil před limitem, to se mu povedlo třikrát také mezi amatéry, žádné čekání na body.

„Chystám se všechny ukončit. Vždycky jdu za ukončením. Někoho rozbít, někoho ukončit. Pro tohle jsem se narodil. Můj život je být šampionem. Nemyslím si, že mi někdo způsobí nějaké problémy. Porazím všechny, jako jsem to udělal teď. Kluci, to vám slibuju," nechal se Chimaev slyšet před časem, když si v UFC připsal rekordní zápis.

Během deseti dní vyhrál dva zápasy v UFC. Na takto rychlé výhry po sobě nikdo v novodobé historii UFC nedosáhl. „Chci si vzít (mistrovský) pás za rok, dva roky. Co nejdříve. Vezmu si ho brzo," citoval rodáka z Čečenska insider.com.

Bude pokračovat ve své neposkvrněné jízdě i v březnu? Zadarmo výhru nedostane, postaví se mu bojovník, který nyní drží devět výher v řadě, v UFC téměř pět let neprohrál a má celkové skóre 18:3. Soupeř s přezdívkou Rocky.