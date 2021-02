Osm let neporažený válečník v kleci nevidí tváře. Šampion nechce být sesazen z hory

Dva chlapi proti sobě, dva bývalí parťáci z gymu, kamarádi. Až na pětadvacet minut půjde toto vše stranou. Pokud jde o bývalého tréninkového partnera, Usman ví, že tento duel vnáší do jeho života novou vrásku, protože strávil spoustu času tréninkem, aby se Burns stal lepším bojovníkem, totéž lze říct i obráceně. Teď žádný trénink, fight o titul.

„Je to určitě jiné. Známe se, víme, kde, kdo je silný. Na konci dne, když to přijde, nevidím žádnou tvář," nahlíží na víkendový duel Usman.

„Jsem král na hoře. Sedím na vrcholu. On je ten, kdo si zápas vybojoval. Jsou tu lidé, kteří říkají - chceme to, co má on. Takže když chcete to, co mám, musím se bránit. Musím tam jít a ukázat, proč sedím na vrcholu," řekl Američan pro mmafighting.com.

Usman ve svých posledních pěti zápasech šel až do šampionských kol, vždy vyhrál až v pátém kole. V tomto poměřování byl Burns jednou, také vyhrál.

Třiatřicetiletý Usman má v kariéře profesionálního zápasníka MMA za sebou 18 zápasů, jen jednou prohrál. V květnu 2013 ho uškrtil v prvním kole Jose Caceres. Od té doby posbíral šestnáct výher, z toho dvanáct v UFC. Pro zajímavost Caceres se nikdy do UFC nedostal.

Čtyřiatřicetiletý Brazilec má v kartě zápasníka devatenáct výher a tři porážky, naposledy prohrál v červenci 2018 s Danem Hookerem, který ho ukončil v prvním kole. Brazilec má v UFC za sebou patnáct bitev, nyní drží šest výher v řadě.

„V jistém smyslu jsou všichni odlišní, ale když se přiblíží zápas, jsou všichni stejní," okomentoval Usman své soupeře. "Všichni tam sedí, dívají se na to, co jsem vydělal a na čem jsem pracoval, a říkají: „To chci. Chci jíst jeho jídlo, chci mu vzít jeho talíř." Takže na konci dne musím být stejným divochem, abych vše ubránil," má jasno před 14. únorem Usman.