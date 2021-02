Slepý výstřel, legenda se nenechala lapit do sítě. Nemá motivaci a vyděláno je taky

„Bylo to těžké. Bylo to velmi, velmi těžké. Celá situace v tělocvičně, když jsem odcházel... nemůžete zapochybovat o tom, co Gilbert Burns v této divizi dokázal. Začínali jsme spolu. Dnes večer se ukázal, ale já jsem univerzální chlap. Moje bojové IQ je jiné. Jsem úplně jiný divoch. Od začátku do konce jsem úplně jiný divoch, dnes večer to viděl," řekl po zápase Usman.

Netrvalo dlouho a vzpomněl si na legendu, kterou by rád vytáhl ze sportovního důchodu. A tím je Georges St-Pierre, o kterém se spekulovalo, že by se mohl vrátit, kdyby došlo na dohodu s neporaženým Chabíbem Nurmagomedovem.

Put some RESPECT on his name. 😤



🏆🇳🇬 @Usman84kg with a performance for the ages! #UFC258 pic.twitter.com/3TtjCAaJ5K — UFC Europe (@UFCEurope) February 14, 2021

Před třemi roky měl Kanaďan poslední zápas a oznámil odchod ze smíšených bojových umění, ale bývalý šampión welterové váhy je stále osobou, kterou by fanoušci chtěli vidět opět v oktagonu.

Důvodem, proč si Usam vzpomněl na tohoto soupeře, je jasný, GSP je jenom jeden. Navíc Usmanovi se podařilo překonat jeden z rekordů tohoto bojovníka, když zaznamenal třináctou výhru v řadě v UFC ve velterové divizi. Kanadská legenda je na čísle dvanáct.

V minulosti Američan řekl, že jeho vysněný fight by byl právě proti Kanaďanovi. Nebyl by patrně lepší zápas na upevnění svého odkazu, pokud by porazil osobu, která je považována za největší ve velterové váze všech dob.

Georges St-Pierre. Vrátí se někdy do zápasu?

„Moje tělo je velká věc. Když se připravuji na tyto zápasy, jsem na něj tvrdý, proto jsem šampionem. Pokud mi to moje tělo dovolí, rád bych dal ještě tři zápasy, protože to je trojnásobek peněz, takže mi ukažte peníze a pojďme na to," řekl Usman také po poslední bitvě.

„Chci jeho. Georges to pořád dokáže. Vidím ho trénovat. Georgesi, sleduji tě! Vidím tě trénovat!" citoval Usmana server mmafighting.com.

Samozřejmě nechyběla odpověď devětatřicetiletého muže, který má v oktagonu 26 výher a 2 porážky mezi lety 2002 až 2017.

„Jsem zdravý, jsem bohatý, nechci přijít o tři měsíce svého života. Nemyslím si, že je tu někdo, kdo mě donutí se vrátit. Jsem v pohodě. Můj život není stejný jako před dvěma lety. Vesmír se takřka změnil. Jsem velmi rád za to, co (Usman) dělá, čeho dosáhl, ale vrátit se a dát tři měsíce svého života do přípravného kempu a pokusit se vyhrát proti Kamaru Usmanovi? Nemám tu motivaci. Nevím, jestli existuje něco, co mě přiměje k návratu," vyslal jasnou odpověď Georges St-Pierre.

Jedno se ale nikdy přesto nemění, šance je vždycky. Uvidíme...