Pokud nezvítězí strašák, thajboxer by rád otestoval českou boxerskou špičku

„Je to vynucené spíš aktuální situací, v thajboxu je minimum zápasů, v K-1 žádný. Když přišla možnost, využil jsem ji. Box jsem si chtěl vyzkoušet, nemám problém přepnout. Navíc box tolik nebolí, v tomto to je větší komfort. Časem bych si chtěl dát zápas, který bude mít hlavu a patu, třeba se Šálkem, Šourem. Zápas na osm, deset kol, to je jiný sport," myslí si Reissineger na českou špičku v těžké váze.

Vedle tréninků na boxerský duel připravuje UPC Fight - Cesta bojovníka, což je nově ohlášený projekt na oživení thajského boxu v Česku a na Slovensku.

Zápasník Michal Reissinger má svoje pivo

Sport.cz

„Chceme zviditelnit thajbox, chceme ukázat, že je tu hodně kvalitních bojovníků. Chystáme šestidílnou reality show, což bude šestnáct zápasníků z Čech a Slovenska, kde se ve dvou eliminačních turnajích utkají kluci spolu a čtyři postoupí na finálový turnaj," představuje v základu Reissigner koncept akce.

Nyní vévodí bojovým sportům v Česku MMA, to je na vrcholu zájmu, ostatní nejsou na výsluní, přichází tedy šance na změnu, aby nebylo vidět jen MMA.

Kdo v turnaji nastoupí? Těšte se na výkony borců elitního Spejbl Gymu Denise Hnídka, Renata Beketa a úspěšného českého reprezentanta z mezinárodních IFMA turnajů Matěje Trčky. Dále uvidíme i Lubomíra Pinduse, Radka Štádlera a další. Za Slovensko se představí Lukáš Madinec a Rastislav Klimáček z Trenčína, Leonard Borák z Diamond Gymu Žilina a Nikolas Krivák z Drácula Gym Bánská Bystrica.

Zápasník, trenér, organizátor. A to není všechno. Reissinger je také studentem, který dochází do školní lavice, otevírá knihy, po večerech se učí, aby uspěl u zkoušek.

https://www.facebook.com/UPCFight/posts/742841773018014

„Měl jsem čas a možnosti, chodil tam i náš hlavní trenér Ondra Hutník, který mě motivoval, abych zkusil dál chodit do školy. Chodím na Palestru, dodělat si vzdělání není nikdy na škodu, věnuji se managementu sportu. Myslím, že školou proplouvám, tak jsem to měl celý život. Když se donutím učit, chci to udělat. Nejhorší byla asi kineziologie a anatomie, tohle bylo nejtěžší na učení, ale prošel jsem," usmívá se Reissinger, kterému úsměv z tváře zmizí, když si vzpomene na svá zranění.

Vědomosti ze školy možná časem využije sám pro sebe. Sportovec, který má za sebou tisíce hodin tréninků mezi těžkými vahami. Rány do celého těla se po letech musí projevit.

„Mám déletrvající problém se zády, teď se mi to posunulo do krční páteře, mám zablokovaný nerv, docela mě to limituje v tréninku. Uvědomuji si, že zdraví je můj největší strašák a minus ve sportu. Čím jsem starší, tím více jsem zraněný, možná to je daň, že celý život boxuji v super těžké váze, možná se to projevuje a tělo nevydrží, jako když jsem byl mladší," uvědomuje si Reissinger. Za týden se ukáže, jak na tom je, půjde do svého třetího boxerského duelu.