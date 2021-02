Když chybí adrenalin, zápasová droga. Největší překážka životě se může změnit v největší výhru

Zraněné rameno, operace, zápasová stopka od července 2019 a ze zápasníka MMA Tomáše Kvapila je moderátor, který provází studiem při akcích organizace OKTAGON MMA. K tomu s Patrikem Kinclem mají pravidelný pořad rozhovorů Fight and Talk. „Jak už to dělám dlouho, tak si mě lidi dávají do škatulky moderátora, to mi vadí, to bych rád změnil,“ přiznává bojovník z hradeckého All Sports Academy, který se pomalu vrací do tréninků.

„Bohužel musím konstatovat, že zápas na obzoru není, vracím se do plného tréninkového procesu. Další tři měsíce ještě nebudu moct spárovat. Teď se budu dostávat do kondice, další tří měsíce bych viděl jako přípravu, takže zápas bych viděl na září, říjen," odhaduje svoji budoucnost Kvapil.

Jeho poslední zápas zastavil lékař na Štvanici. Zde se chtěl vrátit, ale zvítězil rozum, nechce tlačit na pilu. První je zdraví, pak může zápasit a sbírat výhry. Zatím má v profesionální kariéře pět výher a dvě porážky.

Všichni trénovali, on nemohl. On komentuje zápasy, ostatní zápasí, prožívají adrenalin, on jen může vzpomínat. „Psychicky to je hodně náročný, sport pro mě znamená všechno, mám ho na prvním místě. Ale zase to beru jako výzvu, myslím, že je to největší překážka v mém životě. Pokud se vše povede, dokážu se vítězně vrátit, bude to pro mě největší výhra, tohle je pro mě hnací motor," nepropadá skepsi Kvapil, který trénuje také s Davidem Dvořákem a Patrikem Kinclem.

Operovaná ruka je po operaci rozhýbaná, silná jako druhá, ale na sparing není připravená, zatím žádné ostré měření, kontakt. Cizí sílu zatím nechce pustit k svému tělu.

„Byl jsem na operaci, která byla kvalitní. Zranění by se opakovat nemělo, ale šance, že se to stane opět, tady přesto je. Když mi večer v ruce něco přeskočí, navalí se mi adrenalin do těla, že je to tu zase. Strach mám, je to další věc, kterou můžu překonat a vypořádám se s tím," nepřipouští si Kvapil černý scénář do následujících měsíců a let.

Než vkročí do klece, bude se držet mikrofonu, i když stesk po adrenalinu nezapře. „Při moderování to v sobě cítím, nejsem nadšený, radši bych se viděl v roli zápasníka, ne v roli moderátora, ale baví mě to, dělám to rád, budu to dělat, i když budu zápasit," nechce se Kvapil vzdát kamery.

Jeho pozice byla od začátku ulehčená, v MMA se pohybuje osm let, zná zápasníky, pravidla, techniky, dokáže se vcítit do pocitů bojovníků, zná prostředí. Z tohoto důvodu mu příprava na komentování nezabere moc čas. Půl hodiny a může na plac, kde se nesnaží být nemilosrdný, sám ví, jaké to je na druhé straně.

„Snažím se na věci koukat z obou stran, z hlediska vítěze i poraženého, nejsem nemilosrdný, snažím se být uctivý k oběma zápasníkům. Reakce na moderování mám pozitivní, lidi to baví, za to jsem neskutečně rád," našel si Kvapil radost v MMA na druhé straně.

Návrat do klece je ještě daleko, ale už nyní by věděl o jednom soupeři, který ho vyzýval, když byl zraněný. Dojde na zápas Tomáš Kvapil vs. Tomáš Le Sy?