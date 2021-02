MMA bitva v obýváku, někdy létají i ovladače. Jak je na tom český bijec z UFC?

Z reálného světa, kde boj bolí do virtuální dimenze. Toto 27. února zažije zápasník UFC David Dvořák a bojovník KSW Patrik Kincl. Trénují spolu, teď budou spolu komentovat akci MMAsters E-League. Do superfinále se probojovalo přes kvalifikace osm nejlepších hráčů. O šampionovi virtuální klece se rozhodne v sobotu. Vítěz bude mít poté možnost si zahrát proti opravdovým MMA fighterům. Kdo je na play stationu lepší - Dvořák, Kincl?

„David je na tom špatně, to je amatér, já jsem někde tady a David někde tady, jestli se to vejde do záběru. On má mezery úplně ve všem, není to taktik, je zbrklej, prostě to neumí. Tohle mu nebylo souzený. Jediný, kdy ho nechám vyhrát, tak až ho tam přidají, tak si vezmu jeho postavu a nechám si schválně namlátit. To je jediná možnost, jak bude moct nade mnou vyhrát," je přesvědčený o svých kvalitách Kincl, který dokáže pařit i několik hodin.

Dvořák nezastírá, že ve virtuálních zápasech na zápasníka, trenéra a manažera z All Sports Academy nemá. Nijak ho to ale netrápí.

„Patrik je hroznej pařan, já do toho nespadl. Nicméně jsem zrekonstruoval podlahu v bytě, brzo budu chtít televizi a playstation, věřím, že do toho brzo spadnu. MMA zápasy skoro vůbec nehraju. Patrik, jak to má doma, má to najetý. Když jsem hrál, tak jsem hrál UFC 3, čtyřka je daleko modernější, tam jsem bez šance," přiznává zápasník, který je v TOP 10 muší váhy v UFC.

https://www.facebook.com/MMAstersLeague/posts/270231568055405

Jak dopadne finále, není jisté, ale jedno přání by Dvořák měl, pokud si vyzkouší souboj s vítězem MMAsters E-League, má pro něj nabídku. „Ten člověk mě patrně porazí, byl bych rád, kdyby se mi ho podařilo přesvědčit, aby přišel sem (do gymu), půjčil bych mu UFC rukavice, aby si zkusil realitu proti joysticku," těší se Dvořák.

Realita vs. virtuální svět. Jak ho vidí a vnímá Patrik Kincl? „Nevím, jestli se dají emoce přirovnat, ale když porážíte kámoše ve vyhecovaným zápase, tak to je dobrý, horší je, když se prohrává, to můžou kolikrát lítat i ovladače po místnosti," přiznává Kincl nervy na pochodu.

Relax, zábava, závislost, svět odtržený od reality. Vše s mírou, jak nahlíží na tento svět Kincl, kolik dokáže strávit s hrami času?

„Bez komentáře. Doma se to moc nelíbí, dostal jsem nějaké mantinely, který se snažím dodržovat, ale covid s tím hodně zamával, hlavně první vlna. Nedávno jsem koukal na statistiky a hrozně se za to stydím, ale nic s tím neudělám. Kolik? Bez komentáře," nechce prozradit jedenatřicetiletý zápasník čas strávený hraním her.