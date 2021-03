Potvrzeno! Dvořák jde do třetí bitvy v UFC. Koho chce ukončit před limitem?

Davide, co byste řekl k Brazilci?

Papírové je to hodně vyrovnaný soupeř. Podle mě to může být první soupeř, kterého ufinišuju (v UFC). Myslím si, že na to mám, vidím se jako lepší bojovník. Zápasy jsou vždycky jiný, cokoliv se může stát, ale věřím, že budu ještě více dominantní než v minulém zápase.

Co vaše zdraví, po zářijovém souboji jste měl problémy...

Noha je v kupě, měl jsem ještě jiný zdravotní komplikace, ale nechci říkat kvůli soupeři jaký. Dávám se dohromady, tři měsíce trénuju naplno, jenom nespáruju, což se teď hodně brzo změní.

Takže zápas 22. května vám vyhovuje?

Zápas od května nahoru je pro nás dobrý, tohle bude konec května, to je pro nás skvělý datum.

Upravovali jste tréninky po druhém zápase v UFC?

Změn bylo hodně, učíme se strašně moc věcí od zářijového zápasu. Od té doby se učím, teď to budeme drilovat a drilovat, abych je aplikoval v zápase a byl zase úplně jiný zápasník. Naučil jsem se hodně kopů, nové kombinace, údery.

Patrik Kincl, Dvořákův trenér a manažer V TOP 15 si člověk nevybere, pokud chce člověk stoupat nahoru, musí všechny porazit. Nicméně nám vyšli vstříc s odložením termínu, asi o tři týdny, to je pro nás plus. Zápas bude vyrovnaný, ale když Davidovi zápas i příprava sedne, tak ho může klidně přejet jako já Davida na playstationu. Nová smlouva v UFC? To budou astronomický podmínky, David bude dolarový milionář (smích). Já si komunikaci s UFC nemůžu vynachválit, všechno probíhá v pohodě, hladce, příjemně. Asi nás budou tlačit, aby to bylo výhodnější pro ně, my to budeme zatlačit zase na druhou stranu.

Vycestovat ven není nejjednodušší, jak plánujete přípravné kempy?

Na minulý zápas jsem byl v Polsku a jezdil jsem po Čechách. Teď to bude stejný, řešil jsem Anglii, ale tam bych musel nastoupit do karantény, což je nemyslitelný. Budu jezdit za Honzou Stachem, budu u nás v All Sports, budu trénovat s kluky z Top Atletu a objíždět Čechy na sparingy.

Kolik tréninků týdně absolvujete?

Mám 11 povinných a 3-4 dobrovolné, ze kterých jsem si udělal dobrovolně povinný. Ale nejedu 15 tréninků masakr, to ne, střídáme to, technika, práce s tělem...

Smlouvu v UFC máte na čtyři zápasy, teď vás čeká třetí, cítíte tlak před možným prodloužením?

V podstatě zápasníci, kteří by měli 2:2 (2 výhry a 2 prohry), tak další smlouvu získají, pokud neudělají nějaký hrozný zápas. Nové smlouvy bych se nebál, pokud vyhraju, další smlouva je na 100 % jistá.

Souboj proběhne v Las Vegas, vyhovuje vám tato destinace?

UFC má nyní tři lokality - Las Vegas, Abú Zabí a Singapur. Osobně jsem rád, že se podívám zase do Vegas, protože bych tam chtěl vidět zase jiný místa.

A co třeba časem organizace ONE FC?

Určitě bych se nebránil, když to budu mít 3:0, případně 4:0, nechci hned utéct do jiné organizace. Dejme tomu budu v UFC tři, čtyři roky, dělá to takhle spousta zápasníků, pak si řeknou, hele chci změnu, pokud to tak budu cítit, nebudu se bránit jiné organizaci.

Na začátku února jste absolvoval testy na FTVS, co odhalily senzory a grafy?

Bylo to hrozně zajímavé. Třeba jsem tam 30 sekund naplno boxoval, po 15 začnete zpomalovat, po 20 je člověk unavenej a posledních 10 mele z posledního. Zajímá mě, co se se svaly děje, když jsou takto unavený. Výsledky ještě nemám, nevím, co se dozvím, ale informace si vezmou hlavně trenéři, mě zajímá hlavně síla úderu a pak porovnání s jinými zápasníky, takto to mají třeba v UFC Performance Institutu.