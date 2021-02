Jedna rána v UFC vypnula soupeře! Těžká váha šla na záda

Klíčový okamžik proběhl velmi rychle. Všichni věděli, že oba umí trefit, také jde o těžkou divizi, tady jedna přesná a jde se domů. Také se vědělo, že Blaydes zvládá skvěle strhy. O takedown se pokusil už v prvním kole, neuspěl, přesto chtěl svoji silnou zbraň použít opět. Pokus přišel ve druhém kole, ten se mu ale stal osudným.

Blaydes se chtěl potopit pod ruce Lewise, sklonil hlavu, ale tohle si Američan hlídal a vyslal zvedák, kde se oba pohyby sešly a násobily. Bum! Pěst na hlavu a tělo Blaydese dostalo vypínač. Šel na záda, kde mu Lewis ještě dvě rychlé naložil. Bylo rozhodnuto, rozhodčí duel ukončil. Poražený dlouhé minuty ležel a seděl. Když se probral, zjišťoval, co se vlastně stalo. Vítěz si mezitím užíval výhry, Blaydes neměl sílu vstát a nešel ani na vyhlášení. Hlavní zápas na kartě měl působivou tečku.

DO YOU BELIEVE IT?! 😱



DERRICK LEWIS WITH THE KNOCKOUT! #UFCVegas19 pic.twitter.com/W41LrXdRlU — UFC Europe (@UFCEurope) February 21, 2021

„Tohle byl jeden úder, na který jsem čekal celý zápas. Věděl jsem, že to přijde. Tohle bylo nejuspokojivější vítězství mé kariéry. Roky mluvil (Blaydes) o odpadcích, až přijal zápas, kde zachytil můj radar. Hák, koleno, to je vše, na co jsem opravdu čekal. Věděl jsem, že přijde a pokusí se mě trefit a wrestlit. Opravdu jsem se nestaral o nic jiného, tohle stačilo," přiznal strategii Lewis.

Throwing with bad intentions from the off! 👊



💥 Blaydes & Lewis as advertised through the opening 5. #UFCVegas19 pic.twitter.com/s3Qn8Q7Vu1 — UFC Europe (@UFCEurope) February 21, 2021

Lewis by se nyní měl v žebříčku posunout. Na konci března bude obhajovat titul Stipe Miocic, kterému se postaví Francis Ngannou. Navíc se má v těžké divizi předvést bývalý šampion polotěžké váhy Jon Jones.

„Slyšel jsem, že přichází Jon Jones, takže pro mě nemá smysl říkat, že budu bojovat o titul. Uvidíme. Teď na to nemám co říct," nepouštěl se do spekulací Lewis, který může být nyní v klidu. Impozantní výhra je doma, a to chtěl. A všichni to viděli.