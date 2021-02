Budou bomby! Bolest, adrenalin, vůle a malé rukavice. Kdo se stane králem?

Chtěli pozornost, mají ji. Bojovníci a fanoušci postojových disciplín se už za pár dní dočkají výjimečné a adrenalinové noci. Pyramida osmi střelců plus vložené zápasy. Vše v malých rukavicích. V sobotu se uskuteční v Brně Underground Last Man Standing pod organizací OKTAGON MMA. Česká a slovenská špička na jednom turnaji. Rezervní zápasy, vložené bitvy. Žádná zem, tohle bude boj v postoji okořeněný malými rukavicemi.

"Tři zápasy za jeden večer, tohle je extrémní věc. Navíc v malých rukavicích, za které se bojovníci neschovají," nepochybuje o atraktivitě zápasník MMA Attila Végh. Kdo trefí, trefí!

Je jasné, že kdo bude chtít pyramidu vyhrát, bude muset za jeden večer projít třemi souboji. Fyzička, psychika, taktika, los, bolest, vůle. To vše bude rozhodovat. Výhra vždy potěší, ale tady to po první bitvě neskončí, žádné oslavy. Rychlá regenerace a třeba za hodinu další fight. Opět do boje s načatým tělem, které bude muset překonávat únavu, zranění.

„Těším se, že uvidím zase něco ze starých časů," přiznává trenér Ilja Škondrič ve videu Cesta na OKTAGON UNDG: Last Man Standing. V osmičlenné pyramidě se představí Václav Sivák, Milan Páleš, Michael Krčmář, Vladimír Lengál, Marco Novák a trojice zahraničních bojovníků Carsten Ringler, Marc Dass Rey a Bailey Sugden.

Mezi účastníky turnaje organizace rozdělí 30 tisíc eur, na vítěze pyramidy čeká odměna ve výši 10 tisíc eur (skoro 260 tisíc korun). „Bude to těžký turnaj, jdu o váhu výš, takže budou padat větší bomby. Navíc v malých rukavicích, to je jako bych bouchal holou pěstí. Takový turnaj tu ještě nebyl. Abych to celé vyhrál, budu muset zvládnout tři zápasy během jedné noci," řekl Sport.cz Václav Sivák, jeden z favoritů.

V pátek proběhne losování, kdo s kým půjde? Zatím se osmička vlčáků připravuje na bolestivý maraton. „Jeden zápas za večer je pěkný, jak vám zvednou ruku, zatleskají. Tady víte, že se jdete ten samý večer znovu bít. Třikrát se bít, je už teď dost psychicky náročné," přiznává Milan Páleš, jeden z osmičky vybraných.

Zápasník Václav Sivák se v ringu mění v bestii

Sport.cz

„Bude to strašně náročný, těším se, bude to o tvrdosti, o štěstí," přidává svůj pohled Vladimír Lengál. „Miluju válku, miluju přestřelky, nemám rád styl v MMA. Průběh zápasu si představuju každý den, jak budu dominovat, bude to velká show, lidí uvidí ten oheň, který mám v sobě," vzkazuje Sebastián Fapšo, který se v sobotu také představí v boji.

Všichni si věří, nejde jen o fyzičku, zkušenosti, tady bude důležitá také hlava. I proto velká slova už před bitvami. „Od Fapši čekám tvrdý výměny v zápase. Řeči, že se soupeři mají připravit, aby přežili alespoň první kolo, tak to si bude muset najít jiného soupeře. Já ten zápas jdu vyhrát, užít si to. Kecy ala McGregor na mě neplatí," vzkazuje zase Matěj Kozubovský.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Jedním z favoritů bude také Michael Krčmář, který má velké zkušenosti ze zahraničí. Jenže do očekávané pyramidy jdou bojem zocelení bojovníci. I když budou natrénovaní, jedno může všechny zradit. „Největší obavy mám, že se zraním a nebudu moc nastoupit do druhého zápasu, to je pro mě černá můra," říká Krčmář. Pokud se někdo zraní, budou připraveni zápasníci z rezervních soubojů.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Mimo pyramidy se představí také Klára Strnadová, která půjde na Moniku Chochlíkovou. Češka proti Slovence. „Když jsem dostala nabídku na tento zápas, neváhala jsem ani minutu. V aktuální situaci ve světě i u nás je velmi obtížné zúčastnit se jakéhokoliv turnaje či zápasu. Je pro mě čest zápasit v této organizaci a s velmi kvalitní soupeřkou. Beru to jako velkou výzvu," těší se česká postojářka.

Super fight si dají také slovenské legendy thajského boxu. Igor Daniš a Vladimír Moravčík, bojovníci, kteří slavili tituly mistrů světa. Ortodoxní thajboxeři, klinče, klokty, kolena. „Zápasy v malých v rukavicích a v postoji, to je masakr, myslím si, že si to všichni zamilují. Osmičková pyramida je v postojových zápasech nejvíc," dodává česká legenda Tomáš Hron, který bude také v sobotu bojovat.